Elber destaca lançamento do edital para Concurso do magistério

Durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quarta-feira, 18, o vereador Elber Batalha (PSB) falou sobre o edital do Concurso Público para o magistério da capital que foi anunciado. Em seu discurso, ele ressaltou a importância dessa oportunidade.

A novidade foi divulgada nesta terça, 17, com a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização do concurso da Prefeitura de Aracaju para 425 vagas do magistério.

No pequeno expediente, Elber elogiou a Secretaria Municipal de Educação (Semed). “Quero usar da palavra para parabenizar todos aqueles que defendem a educação pública de qualidade, o magistério, sobretudo qualificado. Parabenizar a gestão do secretário Ricardo Abreu e não somente a ele, mas toda a sua equipe de trabalho, por que não se constrói um edital de concurso público e todas as nuances que permeiam o lançamento de um certame público como esse sem uma equipe de trabalho capacitada e qualificada”, declarou.

Segundo o parlamentar, essa é a chance para vários profissionais que esperavam esse concurso. “A realização final que com certeza virá no dia da nomeação e posse efetiva dos aprovados do Certame. Quero registrar aqui que a gestão teve seus erros a demora os reiterados PSS, mas que chegue agora com a liberdade do acesso ao serviço público, através das portas largas do concurso público e seja comemorada efetivamente”, comentou.

Elber finalizou o seu pronunciamento falando especialmente com os concurseiros. “Desejo a todos que pretendem concorrer, muita sorte, muito estudo e muita dedicação”.

Foto: Gilton Rosas

Por Anna Paula Aquino