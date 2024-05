“Era indispensável que parlamentares e os partidos políticos aceitassem renunciar pelo menos 50% do fundo eleitoral”, sugere Elber Batalha

“Era indispensável que os parlamentares e os partidos políticos aceitassem renunciar pelo menos 50% do fundo eleitoral”, sugere Elber Batalha como ajuda para o Rio Grande do Sul

O vereador Elber Batalha (PSB) destacou a tragédia que assola o Rio Grande do Sul nos últimos dias durante o seu pronunciamento na Sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta terça-feira, 7. Para o parlamentar, é necessário pensar em soluções como a campanha de uso de 50% do fundo partidário para ajudar nos danos da catástrofe.

Atento a tudo que vem acontecendo no sul do país, Elber lembrou que tudo infelizmente já era previsto pelos estudiosos. “Ambientalistas há 15 anos detectaram e denunciaram que o estado era o mais propício para ser palco de uma grande catástrofe ambiental no Brasil por conta do seu parque hidrológico e sua bacia hidrográfica, além da suscetibilidade de inundações. Denunciavam a necessidade de ações ambientais rígidas”, explicou.

Para Elber, é preciso pensar em estratégias a partir de agora e agir o quanto antes. “Há uma campanha na internet, a qual eu quero aderir. O certo seria acabar com esse famigerado fundo eleitoral de R$ 5 bilhões. Mas, para não dizer que estou sendo populista, já que não existe tempo para criar uma nova regra, faltando pouco para eleições. Era indispensável que os parlamentares e os partidos políticos aceitassem renunciar pelo menos 50% desse fundo eleitoral. Assim, R$ 2,5 bilhões serão revertidos de imediato ao Rio Grande do Sul”, declarou.

Ainda em suas ideias para a situação atual, ele detalhou mais uma chance de amparar essa população com as emendas parlamentares dos congressistas federais. “Se criamos a regra esdrúxula de um parlamentar federal de um estado poder mandar dinheiro para outro estado. Que essa regra malfadada e estranha, possa ser usada para uma finalidade. Que todos os parlamentares do Brasil direcionem ao menos 20% das suas emendas para o estado”, disse.

Por fim, Elber concluiu o seu discurso alertando aos futuros governantes para a importância desse tema. “Fica o alerta para os demais estados e regiões metropolitanas do Brasil. Gerir ambientalmente e sustentável é mais que uma obrigação dos homens e mulheres políticos modernos. Os gestores da modernidade serão extremamente irresponsáveis se passarem e continuarem a entender que existe conflito entre uma boa gestão e um meio ambiente sustentável”.

Foto Gilton Rosas

Por Anna Paula Aquino,