Eleição para governador: em menos de 60 dias, Thiago de Joaldo triplica intenção de votos

A política sergipana começa a viver um movimento inesperado nas últimas semanas. Thiago de Joaldo (PP), deputado federal e nome emergente no estado, desponta como uma opção real ao Governo de Sergipe.

Em junho deste ano, uma pesquisa registrada pelo instituto Real Time Big Data e publicada pelo Repórter Cidade mostrou Thiago na lanterna da corrida, com apenas 2,2% das intenções de voto. O cenário, à época, colocava o deputado distante da disputa e restrito a uma fatia mínima do eleitorado.

Entretanto, a nova pesquisa divulgada nesta semana pelo portal R7 e também assinada pelo Real Time Big Data, apresenta um quadro bem diferente. No cenário estimulado 2, Thiago de Joaldo aparece com 24% das intenções de voto, um salto impressionante de mais de 20 pontos percentuais em apenas três meses.

O crescimento de Thiago é impressionante e expressivo e já o coloca como uma opção real ao Governo do Estado de Sergipe. O resultado indica que, ao contrário do que muitos analistas apontavam, o deputado conseguiu consolidar seu nome em pouco tempo, ganhando capilaridade política e espaço junto ao eleitorado insatisfeito com a atual gestão.

Fonte: Perfil Conservadores