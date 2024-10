Eleições 2024: Aracaju tem 416.605 eleitores que vão escolher hoje entre Emilia Corrêa e Luiz Roberto

Neste domingo, 27 de outubro, a candidata Emília Corrêa (PL) e o candidato Luiz Roberto (PDT) vão disputar o cargo de prefeita ou prefeito de Aracaju para os próximos quatro anos. 416.605 eleitores estão aptos a irem às urnas para escolher quem vai assumir a Prefeitura.

O Tribunal Regional Eleitoral, a capital conta com três zonas eleitorais, que juntas possuem 175 locais de votação e 1.313 seções eleitorais.

Emília Corrêa integra a coligação “Por uma nova Aracaju”, formada pelos partidos AGIR/Federação PSDB/ CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) e PL. Seu número nas urnas é o 22.

Luiz Roberto disputa pela coligação “Pra Aracaju avançar de verdade”, formada pelo partidos PP/PSD/REPUBLICANOS/SOLIDARIEDADE/ PSB e PDT. Seu número nas urnas é o 12.

A Justiça Eleitoral contará com o auxílio de mais de 5.406 mil mesários, que vão auxiliar os eleitores na hora do voto.

A maior parte do eleitorado sergipano é feminino com 230.670 mulheres, que representam 55%. Enquanto o público masculino representa 45% com 185.935 homens.