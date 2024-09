ELEIÇÕES 2024: AS ZONAS ELEITORAIS PROPRIÁ, AQUIDABÃ E CAPELA RECEBERAM VISITA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Nesta quarta-feira (17), o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Rubens Lisboa, visitou as Zonas Eleitorais 19ª (Propriá), 3ª (Aquidabã) e 5ª (Capela). Ele esteve acompanhado por Ana Patrícia Franca Ramos Porto, coordenadora da Corregedoria Regional Eleitoral.

No município de Propriá, a equipe foi recebida pela chefe de cartório interina, Valéria Maria dos Santos, e pelo servidor Israel Macedo Carvalho(da SJD, em apoio na ZE). O diretor-geral reuniu-se com o juiz da 19ª ZE, Dr. Evilásio Correia de Araújo Filho, e discutiu as particularidades da zona eleitoral no sentido de resolver possíveis problemas.

Nas zonas eleitorais Aquidabã e Capela, a equipe da Diretoria-Geral verificou que o trabalho estava sendo realizado conforme os prazos legais. As chefes de cartório dessas zonas, Natally Leite Prado Sampaio (Aquidabã) e Najara Evangelista (Capela), destacaram a importância da comunicação eficiente entre a Diretoria-Geral e as zonas eleitorais.

Natally Leite Prado Sampaio e Najara Evangelista agradeceram ao diretor-geral pelo esforço em aperfeiçoar o canal de comunicação com as zonas eleitorais. Ressaltou que essa iniciativa é fundamental para fortalecer o processo eleitoral e solucionar questões operacionais e administrativas de forma rápida.

Fonte e foto TRE/SE