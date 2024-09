Eleições 2024: Confira se o seu local de votação foi alterado

Os eleitores precisam estar atentos e verificar se houve alguma mudança no local de votação para as eleições de 2024. Devido a obras, reformas ou falta de acessibilidade, vários locais foram alterados. Para facilitar essa consulta, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) disponibiliza informações no site oficial (www.tre-se.jus.br), onde há uma página específica com a lista de todos os locais modificados no Estado.

O objetivo é garantir que todos possam acessar as informações de forma rápida e fácil. Para consultar, basta acessar o site do TRE-SE, clicar na aba “Eleições 2024” e depois em “Locais de Votação Alterados“. Na referida página é possível verificar as seções e escolas alteradas e seus novos endereços.

Aplicativo e-Título

Além do site, os eleitores podem conferir essas informações diretamente no aplicativo e-Título, disponível para celulares. O app, que substitui o título de eleitor físico, oferece consultas rápidas a dados eleitorais e outros serviços. Para quem já tem o e-Título instalado, é importante atualizá-lo para ter acesso às novas funcionalidades.

O e-Título é uma versão digital do título de eleitor e permite acesso fácil a informações como a zona eleitoral e a situação cadastral. O aplicativo também disponibiliza certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Desde 2020, o acesso ao app ficou mais simples, permitindo o login com o número do CPF, além de melhorias na acessibilidade, com ajustes nas cores para facilitar a visualização por pessoas com deficiência visual.

Vale lembrar que o e-Título também pode ser usado para justificar a ausência no dia da eleição ou após o pleito, desde que o eleitor esteja fora de seu domicílio eleitoral ou comprove a impossibilidade de votar.

A atualização do aplicativo e o novo campo no site do TRE-SE são medidas que tornam o processo eleitoral mais ágil, garantindo que todos os eleitores tenham acesso às informações corretas sobre seu local de votação.

Fonte TRE-SE