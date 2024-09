Eleições 2024: Plano de segurança das eleições é apresentado aos promotores eleitorais de Sergipe

A Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe e a Coordenadoria de Apoio aos Promotores Eleitorais promoveram a apresentação do Plano de Segurança das Eleições 2024 para promotores eleitorais. O evento foi realizado nesta segunda-feira (16), na sede do Ministério Público Estadual (MPSE), em Aracaju (SE).

Representantes da Polícia Militar (PM), da Polícia Civil (PC), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentaram o planejamento de trabalho e tiraram as dúvidas dos promotores eleitorais. Além das forças policiais, representante da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) também participou do evento.

Para a procuradora regional eleitoral, Aldirla Albuquerque, “esse encontro foi importante para integrar ainda mais as forças policiais com os membros do Ministério Público Eleitoral. As informações repassadas facilitarão os trabalhos de fiscalização dos promotores eleitorais durante o pleito”.

