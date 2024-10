Eleições 2024: Sergipe tem mais de 1,7 milhão de eleitores aptos a votar neste domingo, 6 de outubro

1.733.785 eleitores de Sergipe estão aptos a irem às urnas neste domingo (06), para escolher prefeitos e vereadores dos 75 municípios.

O resultado das urnas definirá os responsáveis pela gestão municipal das cidades sergipanas nos próximos quatro anos, assim como também a renovação das Casas Legislativas de cada município, com a eleição de 802 parlamentares.

As informações passadas pelo Tribunal Regional Eleitoral são de que Aracaju tem o maior número de votantes, 416.605, seguido por Nossa Senhora do Socorro, 121.723; Lagarto com 80.724; Itabaiana com 75.563 e São Cristóvão com 61.587, e Estância com 51.062. Já o município com menor número eleitores é Amparo de São Francisco, com 3.028 aptos a votar.

Cerca de 30 mil pessoas vão trabalhar direta ou indiretamente na realização do pleito, considerando servidores da Justiça Eleitoral, voluntários e profissionais de serviços básicos de saúde, mobilidade e segurança.

Na cabine de votação, o procedimento é individual e é proibido levar qualquer objeto ou aparelho eletrônico, como celular, rádio, câmera fotográfica, filmadora ou qualquer outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo que esteja desligado.