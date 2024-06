Eleições da OAB/SE deste ano serão realizadas por sistema eletrônico de votação

Advocacia sergipana poderá votar pelo celular, tablet ou computador de forma prática e segura

Nesta sexta- feira, 29, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-seccional Sergipe (OAB/SE), Danniel Costa, oficializou o contrato com empresa que fornecerá sistema eletrônico de votação para as eleições de 2024, a serem realizadas na segunda quinzena de novembro. Ele disse que o processo eleitoral on-line é mais um compromisso de sua gestão.

“A partir de agora, não haverá mais filas para o exercício legítimo de voto, a advogada e o advogado poderão votar através do celular, tablet ou computador em qualquer lugar com comodidade, praticidade e segurança”, explicou.

As eleições on-line foram aprovadas pelo Conselho Seccional da OAB/SE em sessão ordinária realizada na quarta-feira, 26. Mais uma proposta que foi apresentada pela diretoria da instituição. “A OAB Sergipe está cada vez mais conectada com o futuro e com a tecnologia, o que engloba a realização de eleições virtuais ”, ressaltou Danniel Costa.

Por Innuve Comunicação