ELEIÇÕES DE 2024: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REALIZOU REUNIÃO COM A PM/SE E A GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) realizou, na última sexta-feira (20), um encontro com representantes da Polícia Militar de Sergipe (PM-SE) e da Guarda Municipal de Aracaju para discutir estratégias relacionadas à segurança das eleições de 2024.

O objetivo da reunião foi apresentar e discutir o plano de segurança desenvolvido pela PM-SE, que contará com o apoio operacional da guarda municipal, visando garantir a ordem e a normalidade do processo eleitoral, tanto na véspera quanto no dia do pleito.

O diretor-geral do TRE-SE Rubens Lisboa abriu o evento agradecendo a presença de todos e destacou a importância da participação da Guarda Municipal. “Ao auxiliar a Polícia Militar na execução do plano de segurança, estou certo de que proporcionaremos um ambiente adequado para que o eleitorado possa exercer de forma libre e desembaraçada seu direito constitucional do voto”, pontuou o diretor.

O Major da Polícia Militar, Clarkson Hora Brito, apresentou o planejamento operacional de segurança e enfatizou a importância da colaboração entre os Órgãos e o TRE-SE. O major abordou pontos importantes, entre eles, o papel da Guarda Municipal e outros órgãos de segurança na prevenção e combate a crimes eleitorais, no monitoramento de manifestações, no controle de bloqueios de vias, entre outros pontos sensíveis. Também foram destacadas ações preventivas para lidar com adversidades como temporais, alagamentos, quedas de energia em locais de votação e de apuração.

Ao todo, serão mobilizados mais de 3 mil policiais militares para atuar durante o pleito municipal em todo o estado de Sergipe, os quais contarão com o apoio da Guada Municipal e outras forças de Segurança Pública. Estiveram presentes no evento, pelo TRE-SE, o diretor-geral Rubens Lisboa e o coordenador de planejamento estratégico Marcelo Gerard.

Fonte e foto TRE-SE