Eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua: Edital de Convocação

O Diário Oficial da União trouxe uma importante notícia, na última segunda-feira, para os profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, o edital nº 1 de Convocação para as Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua. O pleito vai ocorrer no dia 17 de novembro deste ano pelo site www.votaconfea.com.br, das 8h às 19h (horário de Brasília), por meio da rede mundial de computadores (internet). A publicação do documento marca o início do processo eleitoral para o triênio 2024-2026 e traz consigo a expectativa de participação ativa daqueles registrados e adimplentes com o Sistema.

Com a convocação, os profissionais têm a oportunidade de exercer seu direito ao voto e influenciar a escolha dos representantes que irão compor o Confea/Crea-SE e Mútua-SE. “Essa publicação no Diário Oficial reforça a importância da participação democrática e do engajamento dos profissionais nas decisões que afetam suas respectivas áreas tecnológicas”, afirma o presidente da Comissão Eleitoral Regional do Crea-SE, Gessé Romão Neto ao frisar que o profissional irá votar na circunscrição do Crea onde quitou sua última anuidade, independentemente do seu registro originário ou locais onde possuir visto .

Em Sergipe, os profissionais vão escolher o presidente do Confea, do Crea-SE e os diretores geral e administrativo da Mútua-SE. O edital nº 1 traz o regulamento das eleições gerais e o calendário do pleito, os quais podem ser conferidos na íntegra aqui.

Registro de candidaturas

Os postulantes aos cargos já podem fazer junto a CER, a apresentação do requerimento de registro de candidatura. O prazo para realização do registro vai até o dia 18 de agosto/2023. Já o dia 16 de agosto, é o último dia para desincompatibilização dos pretensos candidatos detentores de cargo, emprego ou função, remunerada ou não, no Confea, no Crea ou na Mútua e dirigentes, administradores, superintendentes, presidentes ou membros de diretoria de entidades de classe registradas e homologadas no Sistema. Confira aqui o Calendário Eleitoral 2023

Por Iris Valéria