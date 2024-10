Eleições OAB/SE: Chapa 2 – “Conexão Nova OAB” será oficialmente lançada quinta

O presidente da OAB Sergipe, Danniel Costa, oficializou sua candidatura à reeleição para o triênio 2025/27 na sexta-feira (18). O lançamento oficial da Chapa 2 – “Conexão Nova OAB” será realizado nesta quinta-feira, 24, a partir das 17h, na área verde do Del Mar Hotel, na Orla da Atalaia em Aracaju.

A expectativa é que o evento reúna grandes nomes do meio jurídico, com presença expressiva da advocacia, reforçando a proposta de diálogo e inovação apresentada pela Chapa 2, que busca consolidar um projeto de mudança para a advocacia sergipana e propõe uma nova fase de integração e valorização da advocacia.

Com a campanha em andamento, Danniel Costa e Edênia Mendonça, candidata a vice-presidente do agrupamento da situação, buscam fortalecer o apoio de advogados e advogadas, a fim de continuar promovendo o desenvolvimento e fortalecimento da profissão no estado.

Fonte e foto assessoria