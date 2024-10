ELEITO VEREADOR EM ARACAJU, RODRIGO FONTES DESTACA COMPROMISSO EM OUVIR O POVO  PARA LEGISLAR

Em entrevista para o programa vespertino A Hora da Notícia, na Aperipe FM 106.1, o vereador eleito pelo PSB, Rodrigo Fontes, falou sobre a dificuldade de se vencer um pleito na capital, contou um pouco sobre as experiências de campanha e ressaltou o seu compromisso com o povo de Aracaju em realizar um mandato que olhe para as necessidades da população.

Eleito com 2.496 votos, Rodrigo Fontes compartilhou com os ouvintes do programa um pouco do que foi o desafio de conquistar uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju. “Já fui vereador há 20 anos em Capela, mas ser candidato em Aracaju foi algo bem difícil. O meu primeiro desafio foi me fazer conhecer pelas pessoas para somente depois apresentar o nosso projeto e pedir este voto de confiança”, contou o parlamentar eleito.

Rodrigo enfatizou que para construir um bom mandato a partir de janeiro de 2025 como vereador de Aracaju, procurou durante a campanha conversar com as pessoas das mais diversas comunidades da capital e que esta postura deve continuar. “Foi ouvindo as pessoas que descobri o sofrimento de tantas famílias que sofrem com a questão da dependência química. Como vereador, esse é um dos meus maiores projetos, trazer para Aracaju uma clínica de reabilitação para dependentes químicos”, pontuou.

Durante a entrevista para Barroso Guimarães, o vereador eleito declarou que tem como um dos seus líderes políticos o atual vice-governador do Estado e secretário de Educação, Zezinho Sobral, e que fiel ao seu agrupamento político está pedindo voto para o candidato Luiz Roberto (PDT). “Acredito que Luiz Roberto é o mais preparado e o candidato que mais conhece Aracaju. É por isso que cada voto que eu conquistei estou pedindo agora para Luiz Roberto”, declarou Fontes.

Sobrinho do ex-deputado federal, João Fontes, com o qual pode contar com o empenho durante a campanha, Rodrigo vai dividir na Câmara Municipal de Aracaju a bancada do PSB com o experiente vereador Elber Batalha com quem tem conversado e disse que vai estabelecer uma relação de parceria na vereança da capital.

Durante a entrevista, João Fontes, tio do vereador eleito, também fez uma participação ao vivo e destacou as virtudes do sobrinho e o quanto ele está capacitado para o cargo. “Rodrigo é articulado e acredito que em pouco tempo dará uma grande contribuição à Câmara de Aracaju. Ele gosta de estar no meio do povo e ouvindo as pessoas. Até aqui, durante a entrevista, o vi fazendo algumas anotações que com certeza servirão de base para futuras proposituras.

Na Câmara, Rodrigo Fontes disse que fará um mandato responsável , que manterá as portas do gabinete abertas para o diálogo com o povo e que também se manterá ativo nas oitivas nas comunidades. “Vou procurar honrar os votos recebidos e a melhor maneira de fazer isto é entender o que o povo pensa e suas reais necessidades. É assim que devo pautar o meu mandato”, afirmou.

Texto e foto Miza Tâmara