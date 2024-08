“ELES VÃO TER QUE PEITAR O GOVERNADOR DO ESTADO. PODE VIR QUENTE QUE EU TÔ FERVENDO”, DIZ FÁBIO MITIDIERI

Em grande caminhada política por Itabaiana no último sábado, 25, já considerada de muito sucesso, com a presença marcante do governador Fábio Mitidieri aos eventos políticos do candidato a prefeito, Edson Passos junto ao vice, Aguinaldo de Verso, Fábio disparou que na cidade serrana ele só tem um lado, o do progresso, e principalmente, o da liberdade.

“Estou do lado do povo, das pessoas que querem e precisam se libertar. A democracia nos deu o direito de escolha dos nossos representantes a cada 4 anos. Não costumo olhar para trás, eu vejo sempre e almejo o que vem pela frente, e por isso, é 55 pra Itabaiana dar o seu grito de independência e acabar com essa perseguição”, disse o governador.

Ele reafirma que o governo estará de mãos dadas com Edson, Aguinaldo, e com o deputado estadual Luciano Bispo, em prol do desenvolvimento do povo de Itabaiana.

“A nossa caminhada como disse Edson e Aguinaldo, é do mais um, mais um, mais um; que só cresce a cada dia. Deem uma oportunidade a dois empresários que fizeram , fazem e continuarão fazendo por Itabaiana”, reafirma o governador, que ainda complementou.

“Estamos aqui agora em campanha, já que entendemos que eleição se ganha nas urnas, e quando ganha é para administrar para todos. Se eles não aprenderam ainda, nós vamos ensinar. Itabaiana não tem cor nem dono, todos podem usar o que quiser”, finalizou.

Ao lado da esposa Dorinha, o candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos, a beijou, pedindo que todos naquele momento que estivessem também com seus respectivos companheiros fizessem o mesmo gesto de respeito ao seu parceiro(a); e enfatizou que ali é o palanque da família e do amor.

“Até a minha Dorinha eles não pouparam. E se é algo que eu fico bravo, é que toquem nela. Essa foi a primeira vez que fui atingido dessa maneira”, pontuou.

Ambos, tanto Edson quando Aguinaldo deixaram claro em suas falas que eles querem manter a disputa apenas com o adversário.

“Eu quero disputar a eleição, é com você, Valmir, e se você tiver que resolver algo com a justiça é preciso que seja solucionado”, enfatizaram ainda em discurso.

“Somos a união entre dois empresários que resolveram em 15 anos construir mais de 40% de uma nova Itabaiana. Uma cidade que antes tinha 70 mil habitantes, atualmente tem mais de 100 mil. Graças a nossa persistência e empreendedorismo. Não tenham dúvidas que vamos transformar ainda mais Itabaiana, é só termos sim essa oportunidade ímpar”, concluíram os candidatos agradecendo a presença do governador do estado no terceiro evento deles; e também enalteceu o deputado Luciano Bispo por acreditar nessa aposta de renovação, que são eles, para prefeito e vice, Edson Passos e Aguinaldo de Verso.