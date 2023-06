Eliane Aquino emite nota sobre julgamento dos embargos pelo TSE e diz: “nunca fiz nada de errado”

A secretária Nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino (PT), ex-governador de Sergipe pelo seu partido, publicou nesta quinta-feira (01/05) uma nota sobre o julgamento dos embargos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no processo sobre a validade dos seus 66.072 votos que obteve na disputa pelo cargo de deputada federal, nas eleições de 2022.

Nota na Íntegra

Hoje se encerrou mais um marcante acontecimento da minha vida. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julgou os embargos no processo sobre a validade dos 66.072 votos que recebi de sergipanas e sergipanos para o cargo de deputada federal nas eleições de 2022.

Por 7×0 comprovou-se o que eu defendi e sustentei desde o início: nunca fiz nada de errado. Participei das reuniões dos conselhos administrativos das empresas e órgãos públicos no exercício do cargo de vice-governadora, cumprindo minhas obrigações.

Não foi fácil, ao contrário, foi doloroso, ingrato, pesado. Vi e senti a ingratidão e a acusação pública daqueles com quem caminhava politicamente. Vi minha campanha rumo à Câmara Federal ser atacada, enfraquecida e prejudicada por conta desse processo. Tive o meu registro de candidatura anulado no Tribunal Regional Eleitoral, mas também tive minha família, muitos amigos(a) ou anjos(a) de luz e de justiça, que não me deixaram desistir, e falavam: siga em frente, acreditamos em você! A esses, um muito obrigada!

Entramos com recursos, mas quantas pessoas deixaram de votar em Eliane Aquino porque escutaram que perderiam seu voto ou que o voto na Eliane não seria válido? Quantos companheiros e adversários não aproveitaram essa narrativa para desencorajar aquelas e aqueles que desejavam me ver deputada federal por Sergipe?

Enfim, viro a página mais uma vez e sigo com meu nome, minhas verdades e crenças preservadas! Espero muito que isto nunca mais se repita com ninguém, que os acusados sejam os mentirosos, os corruptos, os que compram votos da população e se beneficiam indevidamente dos recursos públicos.

Espero que todo esse processo nos sirva de lição, que a palavra amizade nunca perca espaço para o poder, que o bem coletivo fale mais alto e que possamos olhar nos espelhos sem sentirmos vergonha dos nossos atos.

Muitos me disseram que fui vítima de uma injustiça, com várias faces, de muitos lados, mas entrego a Deus e sigo de cabeça erguida, espinha ereta e coração tranquilo, pois sei que os meus votos, válidos e contabilizados, acabaram sendo fundamentais, cruciais, para garantir o único mandato de Sergipe da federação da qual o meu partido, o PT, faz parte.

Seguirei com a minha luta em defesa das populações mais vulneráveis, preservando minha dignidade e meus compromissos históricos e por fim, em nome do brilhante, querido e amigo Dr. José Rollemberg Leite agradeço a todos que não desistiram e seguem ao meu lado!

Obrigada a DEUS e a Sergipe pelos 66.072 votos!

Sigamos, ainda temos muita história pela frente!

Eliane Aquino Custódio

1 de Junho de 2023