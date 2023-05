Em 100 dias de mandato, Yandra tem aprovados dois Projetos de Lei e forte atuação

Em 100 dias de mandato, a deputada federal Yandra Moura (União-SE) conseguiu aprovar dois Projetos de Lei de sua autoria, mostrou eficiência e resolutividade em suas propostas, com muita concretude e decisões que já trouxeram benefícios para os brasileiros e, principalmente, para as sergipanas e sergipanos.

Yandra ocupa uma cadeira na vice-liderança do União Brasil e na vice-liderança do maior bloco parlamentar da Câmara, que integra nove partidos com 173 deputados. Hoje, é considerada a maior força política em número de deputados da Câmara.

A deputada tem participações efetivas nas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), de Finanças e Tributação (CFT), de Defesa dos Direitos da Mulher (CMulher), e também da Comissão Especial de Violência Obstétrica e Morte Materna e preside a Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher.

Outro ponto forte desses primeiro cem dias foi a eleição da deputada para a coordenação geral do Observatório Nacional da Mulher na Política. Segundo a deputada, o observatório deve produzir e agregar conhecimento sobre a atuação política de mulheres nas instituições democráticas no Brasil e sobre o processo de construção e fortalecimento do seu protagonismo político, atuando nos três eixos de pesquisas.

Em sua produção legislativa, Yandra apresentou 15 Projetos de Leis e teve dois deles aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados. O primeiro foi o PL 506/2023, que dispõe sobre o direito da mulher de designar um acompanhante, de sua livre escolha, nas consultas, exames e procedimentos médicos hospitalares, em estabelecimentos públicos e privados de saúde em todo o território nacional.

Já o mais recente, o PL 507/2023, defende que o laudo médico que ateste o Transtorno do Espectro Autista (TEA), tenha validade indeterminada e que este mesmo direito se estenda às pessoas com deficiência de caráter permanente não transitório.

A parlamentar conseguiu no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a liberação de R$ 2 milhões para construção de creches nos municípios sergipanos; no Ministério da Saúde a liberação de R$ 2,5 milhões para o incremento do custeio da média e alta complexidade (MAC) em diversos municípios, a liberação da qualificação da UPA 24h, em Itaporanga D’Ajuda, para recebimento de R$ 840 mil; na Fundação Nacional de Saúde (Funasa) conseguiu a liberação R$ 820 mil para os municipios de Muribeca e Capela continuarem obras de conjuntos habitacionais que estavam paralisadas.

Ainda na área da Saúde, Yandra conseguiu a liberação de R$ 2,5 milhões para o incremento do custeio da média e alta complexidade (mac) em diversos municípios sergipanos.

Além disso, Yandra recebeu deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões de Sergipe. “Foram 100 dias de muito êxito e conquistas. Nos resta continuar esse trabalho para honrar cada voto de confiança e o carinho que recebemos dos sergipanos”, finalizou Yandra.

Assessoria de Comunicação