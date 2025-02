EM 2024, DEPUTADO FEDERAL THIAGO DE JOALDO DESTINOU MAIS DE R$ 91 MILHÕES EM EMENDAS PARA SERGIPE

De acordo com informações do Portal da Transparência da Câmara Federal, no ano de 2024 o deputado federal, Thiago de Joaldo (PP), destinou mais de R$ 91 milhões (R$ 91.058.134) em emendas para os municípios sergipanos.

O parlamentar, conhecido de longas datas por sua atuação na Educação, inclusive colocando Itabaianinha em destaque no cenário nacional, direcionou suas emendas aos quatro cantos do Estado, principalmente para Aracaju, para o Sertão e as regiões Sul e Centro-Sul de Sergipe.

“Sei da importância das emendas para ajudar as administrações, principalmente das cidades pequenas e com poucos recursos. A destinação das emendas dá um gás na gestão e ameniza o sofrimento da população. Nosso mandato é de todos os sergipanos e o foco nos resultados que ajudam a transformar a vida das pessoas é a nossa principal meta”, reafirmou Thiago de Joaldo.

Do montante destinado, mais da metade dos recursos foram para a Saúde, um total de R$ 50.548.167. Destes, parte foi para o custeio de manutenção das unidades hospitalares, especialmente para o Programa Opera Sergipe, outra parte para a aquisição de Unidades Odontológica Móvel (UOM), além da construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Já na Assistência Social e na Educação foram aportados R$ 15.544.252, investidos no Programa CNH Social, em capacitação e aquisição de equipamentos de computação para o Instituto Federal de Sergipe (IFS).

O Desenvolvimento Regional também contou com o apoio do deputado Thiago de Joaldo, que destinou R$ 7.121.121 para a produção agrícola, construção de passagens molhadas, pavimentação, instalação de poços artesianos e a construção de um Espaço Comunitário Esportivo.

Por fim, o deputado direcionou R$ 17.735.000, frutos de Emenda Especial, para investimentos diretos de manutenção e infraestrutura em diferentes municípios sergipanos. “Fico muito feliz quando encontro um prefeito e ele me diz que nossos recursos melhoraram a vida dos cidadãos. Enfatizo que o nosso gabinete em Brasília tem portas abertas para todos os prefeitos e prefeitas sergipanos”, finalizou Thiago de Joaldo.

