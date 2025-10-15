Em apenas 9 meses, gestão da prefeita Emília valoriza servidores e moderniza Prefeitura

A valorização dos servidores e a modernização da gestão são marcas dos primeiros meses do governo de Emília Corrêa. Em um curto período, a Prefeitura implementou ações que garantem direitos, promovem transparência e qualificam o serviço público municipal. Logo no início da gestão, a prefeita criou a Mesa Permanente de Negociação e sancionou um reajuste linear de 6,26% para mais de 16 mil servidores. Para os da Administração Geral, o aumento foi de 20%, com pagamento retroativo. Também foi reconhecida a Lei nº 4.769/2016 e implantado calendário fixo de pagamento no dia 22 de cada mês. Além disso, a Prefeitura quitou mais de R$ 7,7 milhões em indenizações acumuladas por gestões anteriores, referentes a licenças-prêmio, aposentadorias e demissões.

Para a prefeita Emília Corrêa o servidor público é a peça fundamental para a manutenção do patrimônio público. “Desde o início da nossa gestão, deixamos claro que a valorização dos servidores e a modernização da administração pública seriam prioridades. Em poucos meses, conseguimos avançar muito: criamos a Mesa Permanente de Negociação, garantimos um reajuste linear de 6,26% para mais de 16 mil servidores e um aumento de 20% para os da Administração Geral, com pagamento retroativo. Também reconhecemos a Lei nº 4.769/2016 e implantamos um calendário fixo de pagamento todo dia 22. Além disso, quitamos mais de R$ 7,7 milhões em indenizações acumuladas por gestões anteriores. Essas ações mostram o nosso compromisso com quem faz a Prefeitura funcionar e com uma gestão moderna, transparente e justa”, pontuou.

O incentivo à juventude e à inovação também avançou. A Fundat ofertou 84 cursos de capacitação, captou 2.037 vagas de trabalho e garantiu 470 contratações. A Lei do Jovem Aprendiz foi sancionada pela prefeita Emília Corrêa e os programas Jovem Tech e Caju Hub foram lançados. Além disso, o Conexão Semde, voltados à formação e ao empreendedorismo também foi colocado à disposição da população.

Nicole Mendes, de 18 anos, cursou uma disciplina de Atendimento ao Cliente e destacou a transformação pessoal que vivenciou. “Pretendo melhorar meu currículo com esse curso para conseguir novas oportunidades de emprego e também para me preparar melhor para as demandas da faculdade, principalmente em relação à comunicação. Esses dois dias me ajudaram bastante. Antes eu era muito tímida, mas assim que cheguei, me senti à vontade, peguei o microfone e comecei a falar. Acho que melhorei muito”, contou.

Na área fiscal, a Semfaz congelou o IPTU, implantou o Programa de Organização de Débitos (PODE) e liberou o pagamento via Pix, facilitando a vida do contribuinte. Já a Sempi criou a Lei de Parcerias e Investimentos, desenvolvendo projetos de estudos para o Viaduto do DIA, Mercados Municipais e o Centro Administrativo.

Para a contribuinte Leda Lopes, que trabalha como oficineira, a implementação do Pix como opção de pagamento foi muito positiva. “Eu sempre emiti nota fiscal avulsa, porque sou oficineira, e posso dizer que agora está maravilhoso, porque está muito rápido. Com o Pix ficou ainda melhor, pois fazemos o pagamento de forma imediata, sem precisar sair para outro local, e em poucos minutos já está tudo concluído. Quanto ao atendimento, só tenho elogios. O pessoal daqui é excelente, muito educado e prestativo. Comparado ao que era antes, melhorou bastante. Percebo a diferença na nova gestão, tanto na agilidade do atendimento quanto na cortesia da equipe”, disse.

Com foco na eficiência, a Seplog realizou 48 capacitações que beneficiaram 2,2 mil servidores, ampliou o uso de tecnologias digitais, implantou Wi-Fi público e lançou a plataforma Target de monitoramento em tempo real. O Ajuprev também se modernizou com o Núcleo Psicossocial, oficinas de aposentadoria e certificações que o tornaram referência nacional na Reforma da Previdência.

A Diretora da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Asplandi) da Secretaria Municipal da Cultura (Secult Aju), Evellyn Ribeiro participou de um curso voltado à captação de recursos avaliou a iniciativa como positiva. “O curso ofereceu acesso às ferramentas atualizadas, metodologias de elaboração de projetos e orientações sobre fontes de recursos públicos e privados, ampliando a capacidade técnica da equipe da Secult. Isso é muito positivo e contribui diretamente para a eficiência da gestão, potencializando a captação de investimentos para programas, editais e atividades que valorizem a diversidade cultural na capital e ampliem o acesso da população às manifestações artísticas”, explanou Evellyn.

Foto Karla Tavares – Secom PMA