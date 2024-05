Em Aracaju, Michelle Bolsonaro realiza Encontro do PL Mulher

Neste sábado (11), mulheres de diversos municípios sergipanos participaram de um encontro promovido pelo PL Mulher.

O evento contou com a presença da presidente nacional do movimento, Michelle Bolsonaro, e da presidente estadual do PL Mulher em Sergipe, Elaine Oliveira. Juntamente com diversas lideranças femininas, elas discutiram a importância e o fortalecimento da participação das mulheres na política no estado e no Brasil.

Aracaju foi a 23ª capital a realizar o encontro. Em Sergipe, o evento foi marcado por diálogos construtivos, trocas de experiências e apresentação de estratégias para impulsionar a participação feminina no estado.

No início do evento, foi observado um minuto de silêncio pelas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, e falou-se sobre a importância da solidariedade.

Em seu discurso, Michelle abordou sua trajetória política e relembrou a importância do voluntariado, atividade à qual se dedica desde criança. “Eu sou movida pelo voluntariado e fui muito criticada quando cheguei como primeira-dama porque falavam que era mão de obra sem remuneração, mas hoje eu vejo o fruto que estou colhendo do meu trabalho”, disse.

Michelle encorajou mulheres com palavras de incentivo à participação na política e nas esferas de decisão e de poder. “A mulher é força, é garra, ela pode estar onde quiser e ser ouvida, estamos em novos tempos”, destacou.

PL Mulher Sergipe

A presidente estadual do PL Mulher, Elaine Oliveira, expressou sua satisfação em poder incentivar mulheres a atuarem na política. “Hoje, cumprimos o nosso papel, estou muito feliz em promover esse trabalho no meu estado. Ao lado da presidente Nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, e de outras lideranças femininas, encorajamos as demais mulheres sergipanas a ingressarem na política”, disse.

Jair Bolsonaro

Um dos momentos mais aguardados do encontro foi a participação online do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no evento. Na ocasião, ele saudou o público local e destacou parte das ações promovidas em seu governo. “Mostramos para o Brasil que somos uma grande nação e o problema que nós temos é de administração. Reaprendemos ao longo desse tempo a cantar com vibração o nosso hino nacional, olhar com orgulho a nossa bandeira, descobrir as riquezas do nosso país e formar um governo honesto”, declarou.

Presenças

Também estiveram presentes no encontro a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, a presidente municipal do PL Mulher em Aracaju, Moana Valadares, a pré-candidata a prefeita de Nossa Senhora do Socorro, Clécia Carvalho, e a vice-presidente Estadual do PL Mulher em Sergipe, Daniele dos Anjos.

Por Leonardo Dias