EM ASSEMBLEIA, SERVIDORES DE ARACAJU DELIBERAM POR MESA DE NEGOCIAÇÃO E REAJUSTE COM GANHO REAL PARA TODOS

A manhã desta quarta-feira (22) foi de luta das servidoras e servidores públicos de Aracaju. Logo cedo, várias categorias do serviço público municipal se organizaram em frente à Câmara de Vereadores da capital para uma Assembleia Geral Unificada.

Antes que a sessão começasse, já eram quase 600 trabalhadores e trabalhadoras presentes.

Em diálogo com o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos (PSD), o parlamentar confirmou o compromisso firmado com os sindicatos de não colocar em pauta para votação o Projeto de Lei 09/2024, do Poder Executivo, que reajusta em apenas 4% os salários dos servidores/as de forma linear, até que as categorias consigam uma audiência com o prefeito Edvaldo Nogueira e com o secretário da Fazenda Jeferson Passos.

“Essa audiência deve ser numa mesa de negociação, já que, efetivamente, ela não aconteceu com nenhuma categoria, e buscaremos isso com a participação e intermediação dos parlamentares da Câmara de Vereadores que nos apoiam nessa luta”, explicou o professor Obanshe Severo, presidente do Sindipema.

Deliberações e encaminhamentos

Na Assembleia Geral Unificada, foi aprovada por unanimidade a formação de uma comissão para a construção da mesa de negociação. De acordo com o professor Obanshe Severo, é preciso garantir que todos/as servidores/as sejam contemplados na implementação do reajuste.

“Isso é importante porque existem diversos servidores e servidoras que não recebem os reajustes aplicados pela atual gestão, principalmente aqueles que são alcançados pela tabela salarial conhecida como ‘a Tabela de João’, e também todos os servidores que ganharam ações judiciais referentes aos pisos salariais”, complementou.

No ato de hoje a maioria dos/as vereadores/as presentes – Breno Garibalde (Rede), Ricardo Marques (Cidadania), Camilo Daniel (PT), Emanuel Marcos (PSD), Emília Correia (PL), Sônia Meire (Psol), Isac Silveira (UB) e o presidente Ricardo Vasconcelos – confirmaram que não aprovariam regime de urgência para a votação do PL 09/2024, e que ele não seria pautado sem os encaminhamentos dos sindicatos unificados.

“Deliberamos por unanimidade a formação da comissão entre Câmara de Vereadores, Prefeitura de Aracaju e sindicatos unificados para buscar a reabertura da mesa de negociação junto ao prefeito Edvaldo Nogueira; garantir que o reajuste alcance a todos os servidores e servidoras sem distinção; e também aprovamos buscar estabelecer um novo percentual de reajuste que indique alguma reposição das perdas inflacionárias acumuladas principalmente no período de reajuste zero, entre os anos de 2017 e 2021. Seguiremos organizados e em luta por valorização e respeito a todas as categorias dos serviços públicos de Aracaju”, afirmou o professor Obanshe Severo.

