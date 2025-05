EM ATO DO 1º DE MAIO, MINISTRO MÁRCIO MACEDO REFORÇA COMPROMISSO DO GOVERNO COM A CLASSE TRABALHADORA

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, participou nesta quarta-feira (1º) do ato unificado das centrais sindicais em celebração ao Dia do Trabalhador, realizado na Praça Bagatelle, em São Paulo. Ao lado dos ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Cida Gonçalves (Mulheres), ele transmitiu uma mensagem de reconhecimento da luta da classe trabalhadora e reiterou o compromisso do governo federal com as pautas dos trabalhadores e trabalhadoras.

“As conquistas dos últimos dois anos são fruto da luta dos trabalhadores e do compromisso do governo Lula. Vocês colocaram na pauta a recuperação do salário mínimo acima da inflação, a lei de igualdade salarial para homens e mulheres, o controle da inflação, a redução do desemprego, o aquecimento da economia para gerar renda, os investimentos em saúde, educação e moradia, e tudo isso o presidente Lula fez e continuará fazendo muito mais”, afirmou o ministro.

A presença do governo federal no ato de 1º de Maio foi marcada por uma mensagem clara: a valorização do trabalho é uma prioridade permanente. “Lula faz um governo para todos, mas com prioridade para os que mais precisam. Foi da classe trabalhadora que ele veio, e é com ela que governa”, completou Márcio, ao reforçar que não há democracia plena sem a participação ativa do povo organizado.

A agenda do ministro ao longo desta semana reforçou essa conexão com os movimentos sociais e sindicais. Na terça-feira (29), ele esteve na plenária nacional da classe trabalhadora em Brasília, onde ouviu reivindicações e reafirmou o diálogo constante com as centrais sindicais. No mesmo dia, acompanhou o presidente Lula na recepção às entidades no Palácio do Planalto, consolidando o espaço das centrais nas decisões do governo.

Ao encerrar sua participação no ato do 1º de Maio, Márcio Macedo celebrou os 100 anos da data no Brasil e ressaltou que o fortalecimento da classe trabalhadora será sempre uma diretriz de governo. “Seguimos juntos, com um governo popular que tem lado e caminha ao lado de quem constrói esse país todos os dias”.

O ato, organizado pelas centrais, teve como principais bandeiras neste ano a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil/mês, redução da taxa de juros, entre outras.

Ainda nesta quinta, o ministro participará da celebração do Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, promovida pelos sindicatos do ABC Paulista. O ato será no Paço Municipal de São Bernardo do Campo. O slogan é “1º. de maio no ABC: 100 anos de lutas e conquistas”. É o retorno – depois de 9 anos – desse evento tradicional organizado pelos sindicalistas da região.

