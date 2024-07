EM ATO NA ZONA NORTE, DELEGADA KATARINA DECLARA APOIO À PRÉ-CANDIDATURA DE LUIZ A PREFEITURA DE ARACAJU

O segundo grande ato do Movimento Avança Aracaju, realizado na noite desta quinta-feira, 4, no bairro Porto Dantas, zona Norte da capital sergipana, ficou marcado pela declaração de apoio político da deputada federal Delegada Katarina (PSD) ao pré-candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT).

Junto ao prefeito Edvaldo e ao governador Fábio Mitidieri e diante de uma multidão de apoiadores, a Delegada Katarina, que é também vice-presidente do diretório estadual do PSD, anunciou a retirada do seu nome da disputa sucessória em Aracaju para somar-se à pré-candidatura de Luiz.

“Não poderia estar em outro palanque que não fosse, Edvaldo, ao seu lado, ao lado de Luiz. Sou uma mulher de grupo, faço parte de um grupo forte e não poderia deixar de acompanhar o governador Fábio, os deputados Jeferson Andrade, Jorginho Araujo, aqui presentes, não poderia deixar de estar com meu partido, o PSD”, afirmou a deputada.

Katarina afirmou que, apesar de ter colocado o próprio nome à disposição do grupo governista para a sucessão municipal na capital, nunca priorizou projetos pessoais. Por isso, enfatizou a deputada, “decidi apoiar a pré-candidatura de Luiz, que hoje representa o melhor nome para fazer Aracaju avançar ainda mais”.

“Conheço o trabalho de Luiz de perto. Como vice-prefeita na gestão de Edvaldo, pude acompanhar Luiz na Emsurb, onde mais uma vez ele demonstrou sua capacidade de gestão. Esse é o projeto em que acredito. Edvaldo não poderia ter escolhido nome melhor que o de Luiz. Aqui estou e aqui vou ficar, meu pré-candidato é Luiz”, disse Katarina.

Ao reconhecer a importância do apoio da deputada à sua pré-candidatura, Luiz destacou que Katarina tem muito a contribuir com o modelo de desenvolvimento econômico e social posto em prática pelo PDT na capital sergipana.

“Esse gesto de Katarina, acima de tudo, é uma demonstração de amor por Aracaju e da confiança que a deputada deposita nesse projeto de cidade que deu certo e cujo legado não podemos entregar nas mãos de aventureiros”, afirmou.

Luiz relembrou que Edvaldo, ao retornar à Prefeitura de Aracaju em 2017 a encontrou “arrasada, com mais de R$540 milhões em dívidas e oferta precária de serviços públicos”. “E agora, após um incansável trabalho, do qual muito me orgulha ter contribuído diretamente ao longo de seis anos, voltamos a ser a capital da qualidade de vida. Já são mais de mais de 160 obras realizadas em todos os cantos dessa cidade, resultado de um investimento histórico de mais de um bilhão e meio de reiais”, destacou.

Num discurso entusiasmado, o prefeito Edvaldo disse não ter dúvidas de que a população aracajuana saberá reconhecer o trabalho desenvolvido pelo seu governo e a capacidade de Luiz para dar continuidade aos projetos em andamento, “e mais do que isso, para fazer a cidade avançar e se desenvolver cada vez mais e melhor”.

“Esse ato de hoje, aqui no Porto Dantas, junto aos moradores do Coqueiral, da Getimana, do Recanto da Jaqueira, do Copacabana, do Japãozinho, é por demais especial. Não há uma só localidade em toda a zona Norte que não tenhamos chegado com obras, serviços e melhorias para os moradores dessa região”, frisou.

Edvaldo ressaltou ainda que são as conquistas viabilizadas pelo seu governo à população aracajuana que respaldam a pré-candidatura do PDT à Prefeitura de Aracaju.

“É por isso que temos orgulho de apresentar o nome de Luiz, porque temos trabalho realizado, temos serviços prestados aos aracajuanos. Todos se lembram de como encontramos a prefeitura em dezembro de 2016 e todos estão vendo como vamos entregá-la ao nosso sucessor, que, não tenho dúvidas, será Luiz Roberto”, disse o prefeito da capital.

Para o governador Fábio Mitidieri, cada novo ato realizado pelo Movimento Avança Aracaju faz crescer a pré-candidatura de Luiz, como ficou demonstrado no Porto Dantas com a declaração de apoio da deputada Katarina. “Diziam que eu não ficaria ao lado de Edvaldo. Fui ao Santa Maria, e disseram que não levei o partido. Estamos aqui hoje, Katarina fez um grande gesto, tinha tudo para ser candidata, mas é mulher de grupo, é aliada, retirou a candidatura e agora Katarina é Luiz e Luiz é nós”, comemorou.

“Luiz, não tenha dúvida, você vai ser o próximo prefeito de Aracaju. É muita viola de boca, é muita gente falando, e a segue aqui, trabalhando, e o grupo só aumentando. Luiz é o nome que escolhemos para fazer Aracaju avançar e nós já estamos avançando. Vamos mostrar que temos o melhor candidato, que ele é testado e aprovado. E é por isso que hoje temos Aracaju e Sergipe como a capital e o estado com a melhor qualidade de vida do Nordeste. E é esse trabalho que precisamos manter, é essa parceria que mostra resultados que precisamos dar continuidade”, disse Fábio.

Presidente da Assembleia Legislativa e um dos principais nomes do PSD em Sergipe, o deputado Jeferson Andrade também foi enfático ao destacar o apoio do seu partido à pré-candidatura de Luiz Roberto. “Apesar de ter como base política o sertão sergipano, como todos sabem, fiz questão de vir demonstrar que estou com Luiz e que estamos juntos nesse projeto, que é o melhor projeto político para a capital do nosso estado”, disse.

Realizado num espaço de eventos do Porto Dantas, o ato contou com a participação de vereadores, ex-vereadores, lideranças políticas e comunitárias e moradores da região.

Fonte e foto ascom PDT