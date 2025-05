EM AULA INAUGURAL DO PRIMEIRO EMPREGO, SENADOR LAÉRCIO DESTACA O PODER TRANSFORMADOR DO TRABALHO

A aula inaugural de mais uma etapa do Programa Primeiro Emprego aconteceu na última sexta-feira, 30 de maio, no auditório da Biblioteca Epiphanio Dória, em Aracaju.

Essa é uma iniciativa do Governo de Sergipe voltada à qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho. O evento reuniu autoridades, estudantes selecionados, representantes de empresas parceiras e integrantes do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho (Fonset), que foram conhecer de perto o programa que já transformou a realidade de milhares de jovens sergipanos.

Criado com recursos de emendas parlamentares — R$ 20 milhões destinados pelo então deputado federal e atual senador Laércio Oliveira, e R$ 10 milhões pelo então deputado e atual governador Fábio Mitidieri —, o Primeiro Emprego é executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) em parceria com o Senac/SE. Nesta nova etapa, cerca de 200 jovens iniciaram o ciclo de qualificação, com aulas teóricas e práticas nas áreas de açougueiro, operador de caixa, garçom, recepcionista, marceneiro, entre outras. Ao final da formação, pelo menos 30% dos alunos deverão ser contratados por empresas parceiras.

Durante a cerimônia, o senador Laércio Oliveira, que também participou ativamente da criação do programa, reforçou seu compromisso com a geração de empregos no estado. Em sua fala, destacou o papel transformador do trabalho na vida dos jovens:

“O emprego é a melhor política social que existe. Quando uma pessoa conquista uma oportunidade de trabalho, ela muda. Muda seus hábitos, seu entendimento de mundo, e passa a ser útil para sua comunidade, para sua igreja, para o seu círculo de amigos. É isso que o programa promove: transformação e liberdade”, afirmou o senador, que emocionou o público ao lembrar sua trajetória marcada pela valorização do trabalho e pela defesa da qualificação profissional como ferramenta de inclusão.

Laércio também mencionou a importância de iniciativas como essa para enfrentar o alto índice de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos no Brasil, que hoje representam cerca de 40% dos desempregados do país. “Essa geração precisa ser ouvida e assistida para transformar o Brasil para melhor”, concluiu.

Um dos momentos mais inspiradores do evento foi o depoimento de Aislan Oliveira, ex-participante do programa, que hoje atua como programador na empresa Tritecnos, uma das parceiras da iniciativa. “O programa virou a chave na minha vida. Me tornei mais independente, pude focar nos estudos e hoje continuo crescendo na empresa. Já tive até a oportunidade de contar essa experiência no G20, no Rio de Janeiro. É uma chance única que muda vidas”, relatou Aislan, incentivando os novos alunos a se dedicarem e aproveitarem a oportunidade com empenho.

O Programa Primeiro Emprego segue como uma referência de política pública voltada à juventude sergipana, unindo formação profissional, apoio financeiro e oportunidades reais de inserção no mercado, com apoio direto de lideranças comprometidas com o desenvolvimento do estado.

