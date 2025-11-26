EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, EMÍLIA CONHECE OS MODELOS DE REFERÊNCIA PARA POLÍTICAS VOLTADAS À NEURODIVERGÊNCIA

Com o objetivo de ampliar e qualificar as políticas de acolhimento às pessoas neurodivergentes em Aracaju, a prefeita Emília Corrêa cumpre agenda oficial em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde conhece iniciativas reconhecidas nacionalmente no atendimento a pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A visita técnica integra o compromisso da gestão municipal em fortalecer o cuidado, a inclusão e o apoio às famílias sergipanas.

Nesta terça-feira, 25, a prefeita visitou a Casa da Família, na Secretaria Municipal da Assistência Social, da Mulher e da Família, que oferece diversas atividades gratuitas à comunidade. No local, Emília destacou a importância de ampliar ações que promovam cuidado e inclusão.

“Estamos aqui para aprender com quem já desenvolve experiências positivas e estruturadas. Aracaju vive um momento de construção e fortalecimento das políticas para pessoas neurodivergentes, especialmente no acolhimento às famílias e no apoio às crianças. Tudo o que vemos aqui pode nos inspirar a aprimorar nossos serviços e ampliar esse cuidado na nossa cidade”, afirmou.

Durante a visita, a prefeita também dialogou com o secretário de Assistência Social de Balneário Camboriú, Omar Tomalih, sobre as estratégias que têm colocado o município como referência nacional no atendimento a pessoa autista e outras neurodivergências. O secretário destacou a importância da troca de experiências entre as gestões.

“Para nós, é uma alegria e uma honra receber a prefeita de Aracaju, trocar ideias e compartilhar o que há de melhor em Balneário Camboriú, ao mesmo tempo em que buscamos conhecer o que há de melhor em Aracaju. Essa integração é o que fortalece as políticas públicas e garante o melhor para os cidadãos de ambas as cidades”, ressaltou.

A agenda incluiu ainda uma visita ao Complexo Neurossensorial Casa do Autista, referência nacional no diagnóstico e no tratamento integrado e gratuito para pessoa com TEA. A prefeita acompanhou o funcionamento dos serviços e conheceu práticas que podem contribuir para o aprimoramento da rede municipal de Aracaju.

“Visitar a Casa do Autista reforça nossa convicção de que o cuidado às pessoas no espectro precisa ser contínuo, estruturado e humanizado. Ver de perto um serviço tão completo nos mostra que é possível avançar muito mais em Aracaju. Voltamos com ideias, inspiração e o compromisso de trabalhar para oferecer às famílias sergipanas um atendimento cada vez mais qualificado e acolhedor”, destacou Emília.

