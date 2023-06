Em Brasília, deputada Delegada Katarina discute reforma tributária com governador e bancada de Sergipe

A convite do Governador Fábio Mitidieri, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) esteve na Secretaria Especial de Representação do Estado de Sergipe, em Brasília, nesta terça-feira (20), para participar de uma reunião a fim de discutir sobre a reforma tributária, tema de relevância nacional previsto para ser votado nas próximas semanas no Congresso.

Para a parlamentar, o encontro foi oportuno e demonstrou o alinhamento do governo de Sergipe com a bancada federal. “A reforma tributária é urgente para o crescimento e desenvolvimento dos nossos estados, e essa reforma pode simplificar o complexo sistema de impostos, tornando-o mais transparente e eficiente, o que irá refletir no estímulo e no crescimento econômico de Sergipe. Parabenizo o nosso governador pelo alinhamento com a bancada sergipana nessa discussão tão importante!”, pontuou.

O governador explicou as proposições que estão sendo discutidas e que interessam ao estado, como a adoção de um imposto não cumulativo e cobrado no destino (Imposto sobre Valor Agregado, o IVA), bem como um intervalo em seu tempo de transição de até 10 anos, além da criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) com critérios de distribuição de valores que beneficiem mais os estados que mais necessitam.

A Delegada acredita que o assunto é de relevância de todos e que, por isso, deve ser debatido até que se tenha uma proposta eficaz e exequível de fato. “A reforma tributária precisa caminhar, precisa ter andamento no Congresso, porque ela é crucial para o desenvolvimento do nosso país e do nosso povo”, reiterou.

Participaram da reunião os senadores Alessandro Vieira e Laércio Oliveira; e os deputados federais Yandra Moura e Rodrigo Valadares. A agenda contou ainda com a participação dos secretários de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila Andreozzi, e da Casa Civil, Jorge Araujo Filho, além do secretário executivo da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese), Luciano Filho.

Texto e imagem assessoria