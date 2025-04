Em Brasília, Edvaldo Nogueira lidera última reunião à frente da FNP

O presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), Edvaldo Nogueira, conduziu, nesta segunda-feira, 7, em Brasília, a sua última Reunião Geral liderando a entidade. O evento contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e marcou o encerramento dos dois mandatos consecutivos de Edvaldo, um ciclo de trabalho dedicado a enfrentar os grandes desafios do municipalismo. Com uma série de debates conduzidos por ele, a 87ª edição do encontro também foi palco da eleição e posse da nova diretoria, que passa a ser presidida pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Atualmente, a FNP representa 400 prefeituras filiadas.

Durante a abertura, Edvaldo agradeceu a presença de todos e enfatizou a honra de ter comandado a entidade pelos últimos quatro anos, colocando Aracaju em um local de destaque nacionalmente. “Enquanto presidente da FNP, busquei construir um municipalismo atuante, trabalhando de maneira firme e propositiva. Os desafios continuarão grandes, por isso, é preciso constância na nossa luta para que o protagonismo das cidades se mantenha, afinal, são nelas que a sociedade enfrenta os seus problemas diários e se desenvolve”, afirmou.

Edvaldo também lembrou dos avanços conquistados para os municípios enquanto esteve à frente da FNP, a exemplo da retomada do Pacto Federativo, da criação do Conselho da Federação e do trabalho de construção de uma reforma tributária mais justa. “Não podemos esquecer que enfrentamos uma pandemia mundial e lutamos pela vacinação do nosso povo, um dos momentos mais críticos dos últimos anos. Fizemos isso porque entendemos que é nas cidades que a vida acontece, onde as questões mais urgentes precisam ser vistas”, reiterou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin parabenizou Edvaldo pelo legado deixado na entidade. Ele também ressaltou a “inegável atuação de destaque dos governos locais”. “Como prefeito com quatro mandatos, Edvaldo realizou um grande trabalho, assim como presidente da FNP, por duas vezes, quando contribuiu para os avanços de pautas fundamentais para as cidades. A educação pública, por exemplo, deu um salto, e não há dúvidas do papel da educação básica nesta evolução”, pontou.

Eleição e posse

A nova diretoria da Frente foi formada pelo prefeito Eduardo Paes na presidência, e os prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o de São Paulo, Ricardo Nunes, como 1º e 2º vice-presidentes, respectivamente. Antes de passar o bastão oficialmente, Edvaldo desejou sucesso ao grupo. “Tivemos uma relevância extremamente positiva durante os nossos quatro anos de gestão e agora torcemos para que nosso sucessor siga comprometido com o maior propósito deste trabalho, que é a dar vez e voz aos municípios brasileiros. E acredito muito nisso”, estimou o ex-prefeito de Aracaju.

O recém-empossado presidente da FNP, Eduardo Paes, destacou a atuação de Edvaldo Nogueira tanto na administração da capital sergipana quanto na condução da entidade nacional. “Não é trivial ter quatro mandatos de prefeito; não é trivial que tantas vezes um povo confie que uma mesma pessoa conduza o destino da sua cidade; e acho que todos nós que tivemos a alegria de conviver com você à frente da FNP conseguimos entender porque o povo de Aracaju sempre te deu oportunidade de cuidar deles. Muito obrigado em nome de todos. Obrigado em nome dos prefeitos e prefeitas, dos munícipes e dos brasileiros por tudo que você fez, porque quando fez pela FNP você fez por todo o Brasil”, agradeceu Eduardo Paes.

Mesas de debates

Além da eleição e posse da nova diretoria, a programação da 87ª Reunião Geral da FNP também contou com uma série de mesas de debates, presididas por Edvaldo. Entre os temas discutidos, a reunião tratou da formação do novo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e discutiu o papel do órgão na arrecadação e distribuição de receitas entre estados e municípios. “O comitê deve ser um reflexo dos municípios brasileiros”, enfatizou Edvaldo. Também foram debatidos os riscos fiscais enfrentados pelas cidades.

O evento contou com a presença dos presidentes da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, e Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, que anunciaram novas oportunidades de financiamento e colaboração com os municípios. “Recebemos, ainda, o prefeito da cidade argentina de Esteban Echeverría, Fernando Gray, e formalizamos uma parceria entre FNP e Mercociudades, uma rede de prefeitos da América do Sul, para cooperação técnica entre cidades”, complementou.

A Reunião Geral da FNP também recebeu a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Público, Esther Dweck, para o painel Inclusão socioprodutiva: Contrata Brasil e a nova parceria entre FNP, Sebrae Nacional e Ambev.

Da assessoria – Foto: Ana Lícia Menezes