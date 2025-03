EM BRASÍLIA, EMÍLIA PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS E BUSCA RECURSOS PARA ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participa do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo governo federal, em Brasília.

O evento, que segue até a próxima quinta-feira (13), busca aproximar ministérios e órgãos governamentais dos municípios, facilitando o acesso a informações, ferramentas e recursos essenciais para os gestores.

Para a prefeita, o evento pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de Aracaju, garantindo novos recursos e oportunidades. “Tivemos uma experiência muito forte aqui em Brasília, participando da abertura e de vários painéis, como mobilidade, habitação e gestão da orla, todos de grande relevância para nossa capital. Algumas questões já sabíamos, outras reforçaram a importância, inclusive os caminhos para os recursos. No entanto, precisamos fortalecer essa proximidade para que as ações realmente aconteçam. Aracaju vai se desenvolver como deve”, destacou.

Ainda de acordo com a prefeita, sua gestão buscará uma relação institucional de cordialidade com o governo federal. “Precisamos manter uma relação institucional, apesar das diferenças políticas, pois isso não pode impedir que Aracaju receba os recursos federais necessários. Estamos aqui para garantir que a nossa cidade receba o que é melhor, ou seja, o que o governo federal tem a oferecer. Hoje aprendemos novos caminhos que podem agilizar a entrega desses recursos, o que é de extrema importância”, enfatizou.

O evento continua nesta quarta-feira, 12, com uma programação diversificada. Prefeitas de todo o Brasil se reunirão em um painel exclusivo para troca de experiências, além de discutir o papel da mulher no poder. “Em Aracaju, temos a honra de ter a primeira prefeita em 170 anos, o que é um marco digno e de grande importância. Estamos aqui para apoiar essa luta, e não vamos parar”, disse Emília Corrêa, informando que também buscará diálogo com a bancada federal de Sergipe.

“A gente quer, de imediato, a construção de creches e escolas, pois não se construiu escola em Aracaju nos últimos anos. Os alunos ficaram em prédios alugados e inadequados. Precisamos de ambientes que facilitem o aprendizado, e tudo isso pode ser alcançado com o apoio dos recursos federais. Visitarei os gabinetes de senadores e deputados federais, sem olhar para o partido, pois este não é o momento para isso. É necessário bater às portas para garantir que Aracaju receba o melhor”, concluiu.

Com informações e foto da AAN