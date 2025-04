EM BRASÍLIA, EMÍLIA CORRÊA REPRESENTA ARACAJU NA REUNIÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, está em Brasília representando a capital sergipana na 87ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), que acontece nos dias 7 e 8 de abril.

O encontro reúne gestores municipais de todo o país para discutir pautas estratégicas que impactam diretamente o futuro das cidades brasileiras.

O evento marca um momento decisivo para a entidade, com a realização da eleição e posse da nova diretoria da FNP para o biênio 2025-2027. A programação teve início nesta segunda-feira, 7, com a cerimônia de abertura, seguida por uma série de painéis voltados aos principais desafios enfrentados pelas administrações municipais no início de novos mandatos.

Entre os temas em destaque está a representatividade dos municípios no Comitê Gestor da Reforma Tributária, com ênfase no novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá gradualmente o ICMS e o ISS até 2033. Também estão em pauta os riscos fiscais relacionados a precatórios, isenção do Imposto de Renda e à dívida previdenciária dos municípios. Ainda nesta segunda-feira, às 17h30, acontece a eleição da nova diretoria da FNP, cuja posse acontece nesta terça, 8.

A prefeita Emília reforçou seu compromisso com uma gestão municipalista, conectada às principais pautas nacionais e focada na busca de soluções conjuntas. “Durante dois dias, a gente vai discutir temas que impactam diretamente a vida de quem mora nas grandes cidades, além de eleger a nova diretoria da FNP. E é fundamental que a prefeita de Aracaju esteja presente nesse diálogo nacional, defendendo os interesses da nossa capital e buscando soluções que ajudem a melhorar a vida da nossa população”, afirmou.

Também participa do evento o secretário municipal da Fazenda de Aracaju, Sidney Thiago, que irá acompanhar os painéis voltados à área fiscal, como a reforma tributária e os impactos do Imposto de Renda sobre as receitas municipais. “Este é um espaço importante para compreender melhor os desafios fiscais que os municípios enfrentam e dialogar com representantes de outras cidades sobre boas práticas de gestão. A troca de experiências fortalece nossa capacidade de buscar soluções sustentáveis para Aracaju”, destacou o secretário.

Com informações e foto da AAN