Em Brasília, Fábio Mitidieri recebe prefeitos eleitos; Na pauta, o apoio às demandas dos municípios

Após cumprir agendas com ministros do Governo Federal e de encontrar parte da bancada federal do Estado no Congresso Nacional, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, recebeu, nesta quarta-feira,13, em Brasília, prefeitos sergipanos, tanto eleitos em outubro deste ano quanto em exercício do mandato, que estão em viagem de trabalho à capital federal.

Na pauta, temas políticos e o apoio do Executivo estadual às demandas dos municípios. Parlamentares federais, estaduais e municipais também participaram dos encontros.

Fábio Mitidieri teve reuniões com o prefeito eleito de Estância, André Graça, e o atual prefeito, Gilson Andrade, e a deputada federal Katarina Feitoza; as prefeitas eleitas de Umbaúba, Juliana Cardoso, e de Gararu, Zete de Janjão; o atual prefeito de Malhada dos Bois, Cesar; os prefeitos eleitos de Cedro de São João, Neudo Alves, e de São Francisco, Dudu Guimarães.

Foram recebidos também o deputado estadual Chico dos Correios, junto com o secretário municipal de Nossa Senhora da Glória, Sérgio Oliveira, os vereadores Ronivon Damasceno, Flávio Vieira, Astrogildo Soares e Edivaldo das Neves; e o deputado estadual Neto Batalha, acompanhado da prefeita eleita de Itabi, Gabi de Lica.

O governador ainda conversou com as prefeitas reeleitas de Pedrinhas, France de Domingos, e de Nossa Senhora Aparecida, Geane da Farmácia, os prefeitos reeleitos de Salgado, Givanildo Costa, Ribeirópolis, Rogério Sobral; Pinhão, Dr Charles; e Santo Amaro das Brotas, Paulo César; e o prefeito eleito de Nossa Senhora de Lourdes, Dr Saulo Galeguinho.

As reuniões aconteceram na sede da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese) e contaram com a participação do secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo Filho, e do secretário de Representação, Fábio Reis.

