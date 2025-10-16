EMÍLIA CORRÊA PARTICIPA DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS MULHERES PARA FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta quarta-feira, 15, de uma reunião no Ministério das Mulheres, em Brasília, para tratar do fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres. A gestora foi recebida pelas representantes da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (ASPAR), Graça Cabral e Clara Liz. O encontro também contou com a presença da secretária Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres, Elaine Oliveira.

Durante a reunião, a prefeita apresentou as ações que vêm sendo desenvolvidas em Aracaju na proteção e cuidado com as mulheres, como a criação da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher), proposta do seu plano de governo, e o trabalho realizado pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram).

“Como Defensora, eu podia fazer a defesa, encaminhamentos, entrar com processos, proteger aquela mulher, mas não tinha como atuar na política pública. Quando cheguei à prefeitura, disse: temos que criar essa estrutura para que as mulheres se sintam verdadeiramente valorizadas, acolhidas e respeitadas. Tem sido um trabalho muito bonito”, afirmou.

A prefeita Emília Corrêa também compartilhou iniciativas inovadoras de Aracaju, como a criação de campos de futebol exclusivos para mulheres, ressaltando a necessidade de dar segurança, infraestrutura e valorização às atletas femininas. “O futebol feminino sofre muita discriminação, mas essas meninas podem brilhar para o Brasil e para o mundo”, disse.

Foto: Assessoria