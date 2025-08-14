Em Brasília, prefeito Samuel Carvalho consegue recursos para saúde e infraestrutura

Com o objetivo de captar recursos para Nossa Senhora do Socorro, o prefeito Samuel Carvalho cumpre agenda oficial em Brasília. Nesta quarta-feira (13), primeiro dia na capital federal, o gestor se reuniu com parlamentares e garantiu investimentos para a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para a pavimentação de estradas vicinais, fortalecendo as áreas de saúde e infraestrutura do município. A programação de encontros e articulações seguirá nos próximos dias, visando viabilizar novos avanços para a cidade.

Uma das conquistas obtidas durante a visita do prefeito Samuel Carvalho a Brasília foi anunciada após reunião com a deputada federal Katarina Feitosa (PSD). O município receberá uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a ser implantada no Complexo Taiçoca, viabilizada por meio de emendas do senador Alessandro Vieira e da própria deputada, representando um importante avanço para a saúde de Nossa Senhora do Socorro.

“Acabamos de ganhar um presentaço aqui em Brasília, a realização de um sonho antigo da população do Complexo Taiçoca. No município, já temos a nossa tão sonhada UPA, localizada no Conjunto Jardim, e agora, graças a Deus e a dois parlamentares fantásticos, um novo sonho vai sair do papel. O senador Alessandro vai contribuir com suas emendas, arcando com metade do valor para a construção da UPA, e a nossa deputada Katarina se comprometeu a contribuir com a outra metade”, celebrou o prefeito Samuel.

A parlamentar reforçou que sua atuação vai além da segurança pública e afirmou alegria em poder contribuir com o município de Socorro. “A gente sabe que segurança pública depende de políticas públicas muito bem executadas, então a saúde está sempre no nosso radar. Nós sabemos que os recursos que nós encaminharemos para a construção dessa UPA serão executados, a gente sabe que essa UPA será uma realidade, porque o senhor vem trabalhando muito, parabéns à sua gestão, aos seus secretários, porque Socorro já tendo uma nova cara”, disse a deputada Katarina Feitosa.

Ainda na quarta-feira, o prefeito se reuniu com a deputada federal Yandra Moura (União Brasil), presidente da Comissão de Integração Nacional, que anunciou o recurso de R$ 7 milhões, por meio do Ministério da Integração, para a pavimentação de estradas da zona rural municipal. Povoados como Bita, Lavandeira e Quissamã serão contemplados com o recurso.

“Eu sei que é uma demanda muito grande do município, é muito bom saber que os nossos recursos, quando chegarem ao município de Socorro, vão ser destinados para as áreas que mais precisam, transformando a vida da nossa gente para melhor, e o prefeito Samuel é um prefeito que nos orgulha muito, então fiz questão de conseguir esse recurso para que ele possa ajeitar as estradas vicinais, que tem tido muito problema”, explicou a deputada Yandra Moura.

Fonte: Assessoria de Comunicação