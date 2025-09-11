EM BRASÍLIA, PREFEITO SÉRGIO REIS GARANTE MAIS DE R$ 20 MILHÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Conquista é fruto da articulação do gestor municipal, que vem trabalhando para assegurar recursos e transformar a cidade, com investimentos destinados para diversas áreas

Lagarto receberá um montante de R$ 20 milhões em investimentos para as áreas da saúde, turismo, infraestrutura e agricultura. A conquista é fruto da articulação do prefeito Sérgio Reis, que esteve em Brasília cumprindo agenda oficial e realizou, durante sua passagem pela capital federal, diversas audiências com parlamentares da bancada sergipana.

Do valor total de recursos, R$ 16,5 milhões foram destinados pelo senador Rogério Carvalho, R$ 3 milhões pelo senador Alessandro Vieira e R$ 500 mil pela deputada federal Katarina Feitoza.

Para Sérgio Reis, os aportes significativos representam mais um grande passo dado por Lagarto, que avançará com obras estratégicas, mudando por completo a mobilidade urbana e a infraestrutura local. “Receber esses recursos é resultado de uma articulação intensa em Brasília e mostra que o nosso trabalho em buscar apoio para Lagarto está dando frutos. Cada valor garantido vai transformar diretamente a vida da população e acelerar o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito.

O gestor, que vem demonstrando bom alinhamento com as lideranças sergipanas no Congresso, reiterou também que a ação revela o compromisso dos parlamentares com o município do Centro-Sul do estado, e a relevância da somação de esforços para alcançar um bem comum. “É um momento de celebração, mas também de responsabilidade. O rodoanel, a infraestrutura urbana, os investimentos em saúde, agricultura e turismo vão impactar positivamente o dia a dia das pessoas, gerar empregos e abrir novas oportunidades para o nosso município. Continuaremos trabalhando para que Lagarto avance e seja referência em desenvolvimento socioeconômico”, reiterou Sérgio.

Rodoanel e novos recursos

A audiência com o senador Rogério Carvalho ocorreu na tarde desta quarta-feira, 10, ocasião na qual foi discutida a destinação das várias emendas para o município. O principal ponto abordado foi o empenho dos R$ 10 milhões para a execução da obra do rodoanel, projeto estruturante que mudará completamente a infraestrutura urbana de Lagarto e região, e que integra o chamado Quadrilátero do Desenvolvimento. A primeira etapa da obra inclui terraplanagem, pavimentação e interligações estratégicas com vias já existentes, promovendo melhorias significativas na mobilidade.

“O rodoanel de Lagarto é uma obra estratégica, que representa desenvolvimento, progresso e mais qualidade de vida não apenas para Lagarto, mas para toda a região Centro-Sul de Sergipe. Ele vai desafogar o trânsito, garantir mais segurança, gerar empregos e abrir novas oportunidades de crescimento econômico. Por isso, reafirmo que o povo de Lagarto, meus conterrâneos, e o prefeito Sérgio Reis podem continuar contando com o nosso mandato para assegurar os investimentos necessários e para construir, juntos, um futuro de prosperidade para a nossa cidade e para todo o estado de Sergipe”, garantiu o senador.

Além disso, na audiência, foram discutidos os novos recursos para a construção de um Centro de Tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, espaço que contará com equipes especializadas para o tratamento integrado de crianças, adolescentes e adultos, que necessitam de acompanhamento multidisciplinar. Também foram anunciadas a destinação de R$ 3 milhões para agricultura e de R$ 3,5 milhões para o turismo, voltados à obra da Cachoeira do Saboeiro.

Infraestrutura urbana

O prefeito Sérgio Reis também se reuniu com o senador Alessandro Vieira na terça-feira, 9, quando ele anunciou a destinação de R$ 3 milhões para pavimentação e investimentos em infraestrutura urbana. O prefeito e o senador já haviam se encontrado em outras ocasiões e, em uma delas, inclusive, Sérgio Reis apresentou o projeto de desenvolvimento estrutural da cidade, impressionando o parlamentar com o conjunto de obras que está sendo pensado para o desenvolvimento de Lagarto.

“Lagarto é um importante polo de desenvolvimento regional e vem recebendo nosso apoio por meio de emendas parlamentares, que, nestes últimos sete anos, ultrapassam os R$ 41 milhões. Esses investimentos reforçam nosso compromisso com a população lagartense e demonstram que é possível fazer política com responsabilidade, ouvindo as demandas locais e entregando resultados concretos”, pontuou o senador lembrando a destinação de R$ 12 milhões para custeio de ações e serviços de saúde de Lagarto, além de R$ 200 mil para a Guarda Municipal.

Também na terça-feira, o prefeito se reuniu com a deputada federal Katarina Feitoza que assegurou o empenho de R$ 500 mil em emenda para melhorias na pavimentação asfáltica da cidade. “Destinar recursos é uma das maiores responsabilidades que temos enquanto deputados federais, porque são recursos que dificilmente chegariam aos municípios sem nossa indicação. Então, eu sei da importância desse valor chegar até o povo de Lagarto, por meio da Prefeitura, que poderá utilizar a emenda para melhorias em infraestrutura ou para investimento em áreas essenciais. Dessa forma, o recurso chega na ponta, para quem de fato precisa”, afirmou a deputada Katarina.

Outras agendas

Além das audiências com os parlamentares para a conquista de recursos para Lagarto, o prefeito Sérgio Reis cumpriu outras importantes agendas na capital federal. O gestor participou da Conferência Nacional de Municípios, promovida pela CNM, evento que reuniu lideranças de todo o país, com foco no fortalecimento do municipalismo. Durante o evento, além de acompanhar as deliberações da conferência, Sérgio debateu com parlamentares e autoridades federais sobre temas prioritários para as cidades, como a regulamentação da Reforma Tributária e o fortalecimento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O prefeito também acompanhou a promulgação da Emenda Constitucional 133, originada da PEC 66, no plenário da Câmara dos Deputados. A medida foi classificada por ele como uma “conquista histórica para todos os prefeitos do Brasil”, por permitir a renegociação de dívidas, prevendo R$ 1,5 trilhão em alívio fiscal, e a retomada de investimentos essenciais para as cidades.

Ascom – Foto: Daniel Gomes/ assessoria do senador Rogério Carvalho