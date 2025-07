Em Brasília, prefeito Sérgio Reis participa de evento nacional sobre cidades inteligentes

Evento reuniu gestores públicos de todo o país para debater o uso da tecnologia na modernização dos municípios

O prefeito Sérgio Reis participou, em Brasília, do Smart Gov Anciti 2025, um dos principais eventos do país sobre cidades inteligentes. O encontro, que teve início na última terça-feira, 29, e se estendeu até esta quarta-feira, 30, reuniu gestores, secretários, autoridades públicas e especialistas de todo o Brasil para discutir a inovação como instrumento de transformação da gestão pública. Tendo como tema central “IA generativa para governos: da inovação à implementação responsável”, a programação foi promovida pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (Anciti). A secretária de Governo de Lagarto, Angela Albino, também participou da iniciativa.

“Marcar presença no Smart Gov é investir no futuro de Lagarto, buscando caminhos modernos para tornar nossa cidade mais eficiente, humana e preparada para os novos desafios. É uma oportunidade de fortalecer a nossa gestão e alinhar Lagarto às soluções mais inovadoras em tecnologia, conectividade e modernização dos serviços públicos, com foco na construção de uma cidade inteligente e na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, destacou Sérgio Reis.

Ao longo dos dois dias de atividades, o prefeito de Lagarto acompanhou painéis temáticos, fóruns estratégicos, estandes de soluções tecnológicas e apresentações sobre políticas públicas voltadas à digitalização de serviços, uso de dados, conectividade, inteligência artificial, interoperabilidade de sistemas e financiamento para inovação. Além disso, o gestor aproveitou a ocasião para dialogar com lideranças nacionais, conhecer experiências bem-sucedidas em outras cidades e estreitar parcerias institucionais.

Um dos encontros foi com o representante do Sebrae Nacional, Marcus Bezerra, oportunidade na qual discutiram sobre estratégias para ampliar o impacto das soluções digitais nas gestões locais. “Lagarto vive um novo tempo e as experiências que levaremos na bagagem serão fundamentais para o projeto de cidade inteligente que idealizamos, honrando o nosso compromisso com a boa governança e com o uso estratégico da tecnologia para o desenvolvimento do município”, reiterou o prefeito.

A participação de Lagarto no Smart Gov Anciti esteve alinhada aos projetos que a atual gestão já vem desenvolvendo no município. A cidade tem avançado com iniciativas voltadas à digitalização de serviços, modernização dos processos internos da administração e fortalecimento da infraestrutura tecnológica em diversas áreas da gestão. Entre os exemplos destas inovações estão o Diário Oficial Eletrônico, implantado há um mês, o Portal da Transparência, além do banco de ativos imobiliários georreferenciado a partir da digitalização, catalogação e localização técnica dos imóveis públicos da cidade, iniciativa que amplia a eficiência administrativa e a transparência da gestão patrimonial.

“A Anciti é um espaço importantíssimo de articulação, onde pudemos conhecer novas ferramentas, dialogar com atores que estão promovendo inovação em suas cidades e identificar soluções já disponíveis, especialmente no âmbito federal. Lagarto tem mostrado que está no caminho certo, como no trabalho que já desenvolve com o cadastramento de imóveis por meio de georreferenciamento, mas também tem muito a avançar e eventos como esse são fundamentais para orientar esse progresso”, afirmou a secretária de Governo, Angela Albino.

Programação

Durante os dois dias de programação, o Smart Gov Anciti 2025 contou exposição de soluções tecnológicas desenvolvidas por seus associados. Instituições de grande relevância nacional e internacional, como Banco Mundial, Caixa Econômica Federal e FINEP, participaram com pautas voltadas ao financiamento e à inovação sustentável. As atividades também incluíram o “Fórum de Prefeitos do Futuro”, espaço dedicado ao intercâmbio de experiências entre gestores públicos que estão implementando políticas de cidades inteligentes no Brasil.

Além disso, foram assinados importantes Acordos de Cooperação Técnica, como o da Anciti com a Prefeitura do Recife para a criação da ‘Rede Conecta’, uma comunidade nacional para o compartilhamento colaborativo de soluções digitais entre prefeitos e secretários municipais. O segundo acordo firmado, entre a Câmara dos Deputados e a Emprel, prevê o apoio à modernização institucional do parlamento federal, por meio de diagnósticos e proposição de soluções digitais.

