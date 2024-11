Em busca de melhorias para a educação, Dr. Samuel visita o FNDE

Comprometido com a melhoria da educação de Sergipe, em especial de Nossa Senhora do Socorro, o deputado estadual e prefeito eleito do município, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), participou de uma reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em Brasília, para discutir demandas educacionais. A falta de vagas na educação infantil de Socorro foi um dos temas pautados na reunião, que aconteceu nesta terça-feira (26).

Junto à presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, e ao senador Alessandro Vieira (MDB), Samuel expôs as dificuldades na educação de Sergipe e de Socorro, com o intuito de buscar o apoio do Governo Federal para viabilizar investimentos essenciais, como a construção de novas escolas e creches, reformas das unidades existentes e garantir uma estrutura de ensino de qualidade aos estudantes.

“Durante a reunião, abordamos a falta de vagas na educação infantil, que é, atualmente, um dos maiores desafios da área. Estamos comprometidos em melhorar a educação de Sergipe e de Socorro, focados em solucionar esses problemas com a maior agilidade possível”, afirmou Samuel Carvalho. Ele também ressaltou a relevância das parcerias: “Agradeço ao senador Alessandro por nos acompanhar nesta reunião e à presidente Fernanda por demonstrar total disposição em colaborar com as demandas”, concluiu.

O senador Alessandro também reafirmou seu compromisso com a educação, “ao lado do prefeito eleito, que também é um defensor da educação pública e de qualidade, buscamos o apoio do Governo Federal para avançar nessa pauta tão essencial para o futuro das nossas crianças”, disse o parlamentar.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago