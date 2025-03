EM BUSCA DE RECURSOS, SECRETÁRIO DO TURISMO, FÁBIO ANDRADE REÚNE-SE COM SENADOR ALESSANDRO VIEIRA

O secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, foi recebido nesta segunda-feira (24), pelo senador Alessandro Vieira. Na ocasião, o gestor municipal apresentou diversos projetos ao parlamentar, com o objetivo de buscar apoio para execução dessas iniciativas.

O secretário busca recursos para investimento em infraestrutura turística, o que pode resultar, por exemplo, na construção da Orla do São José, na Zona de Expansão. Fábio Andrade destacou ainda os projetos em andamento, como o Tour Pedagógico, o Banho Assistido, o 1º Circuito Gastronômico de Aracaju, o Farol de Histórias, a nova passarela nos Arcos da Orla e a novidade que tem sido um sucesso na cidade: patinetes e bicicletas elétricas.

“Agradeço ao senador Alessandro Vieira pela receptividade. Apresentamos os projetos de infraestrutura turística e compartilhamos iniciativas em andamento. Foi um excelente bate-papo, no qual buscamos conectar o mandato do senador ao novo momento do turismo em Aracaju”, disse o secretário Fábio Andrade.

O senador Alessandro Vieira se mostrou disposto a apoiar esse novo momento do turismo em Aracaju e ressaltou a importância do setor para o desenvolvimento da capital. “Bons projetos, boas ideias. Da forma como a gente já faz com a Secretaria Estadual de Turismo, vamos fazer com a Secretaria de Aracaju. A gente precisa trazer essa indústria que emprega muito e que é limpa para atender ao nosso povo”, assegurou o senador Alessandro Vieira.

Foto: Ascom/Setur