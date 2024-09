“Em cada ato fica a certeza que a população confia e apoia o nosso projeto”, afirma Danielle

Através de abraços, acenos e gestos a população de Aracaju vem demonstrando o seu apoio à candidatura da delegada Danielle para prefeita da capital. E esse foi o clima durante o final de semana nas carreatas realizadas nos bairros Santos Dumont, Cidade Nova e 18 do Forte, na Zona Norte, e no 17 de Março, na Zona Sul.

“Em cada ato que realizamos fica a certeza de que a população confia e apoia o nosso projeto para transformar Aracaju, resolvendo problemas antigos, garantindo a prestação de bons serviços para a população e promovendo o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Danielle.

A candidata ressaltou que gosta de fazer política estando mais perto das pessoas. “Ouvindo os anseios e apresentando a minha proposta de gestão que terá como princípios a diversidade e a intersetorialidade. Teremos um ritmo de trabalho empenhado em entregar com agilidade as mudanças que a nossa gente precisa”, ressaltou a delegada Danielle.

Entre os problemas relatados pela população durante as carretas nestes bairros, a falta de projetos para as crianças e jovens. “No 17 de Março, por exemplo, os espaços para práticas esportivas e culturais até existem, mas precisam ser revitalizados e a prefeitura, em parceria com os governos e até mesmo a iniciativa privada, implementar projetos para atender estimular o esporte, a cultura e outras atividades que agreguem valor”, afirmou Danielle.

“Sem contar os problemas na saúde, na educação, no transporte público e demais áreas, que sempre são relatados pela população por onde a gente passa e que precisam ser enfrentados com coragem para solucioná-los e garantir qualidade de vida para os cidadãos”, complementou a delegada Danielle.

O candidato a vice-prefeito, o professor Ayslan, também destacou a receptividade da chapa liderada pela delegada Danielle em todas as localidades de Aracaju. “Percorremos, neste final de semana, mais uma boa parte da cidade, com ações nas zonas Norte e Sul, sentindo o calor de quem acredita na mudança de verdade. E a recepção foi emocionante, mostrando que com coragem e coração, vamos juntos fazer a diferença com o 15”, salientou Ayslan.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia