Em confraternização em Lourdes, Cristiano Cavalcante lança chapa de Mitidieri e Jeferson a governador e vice

A manifestação realizada pelo presidente da Assembleia, Jeferson Andrade (PSD), nesta sexta-feira (07), no município de Lourdes, para confraternização, impressionou pelo número de políticos de todo o Estado, que compareceu à festa. Do governador Fábio Mitidieri, a senadores, deputados, prefeitos e vereadores, além de lideranças políticas do Estado, foram homenagear a festa e almoçam com Jeferson.

Segundo um deputado estadual, a confraternização realizada por Jeferson foi para servir aliados com um almoço, que tinha a presença de bandas e se arrastou até à noite: “havia aliados e não”, explicou, “mas o assunto que predominou foi a candidatura do deputado à vice de Mitidieri, na chapa que disputa a reeleição em 2026”. A mesma fonte disse que a maioria aprovava a chapa citada, mas uma minoria dizia que votaria em Jeferson e Mitidieri, mas considerava muito cedo para discutir o assunto.

Em seus pronunciamentos, tanto o governador Fábio Mitidieri, quanto o deputado Jeferson Andrade não se referiram a candidaturas e nem formação de chapas. Preferiram tratar sobre a unidade política do bloco e sua manutenção, além do trabalho realizado por Sergipe neste período, onde os dois têm participação direta. Um detalhe, o ex-deputado federal André Moura não compareceu, mas a sua filha, deputada Yandra Moura, e o prefeito de Pirambu, Guilherme Melo, foram à festa e deixaram claro que não há divergências entre os blocos políticos liderados por Mitidieri.

A surpresa, que arrancou aplausos foi quando o líder do Governo na Assembleia, Cristiano Cavalcante, fez um discurso e disse: “precisamos de todos juntos, para fazermos Fábio Mitidieri governador e Jéferson Andrade vice em 2026”. Gritos e aplausos ecoaram neste momento, seguidos de palmas.