EM ENCONTRO COM ASEOPP, SENADOR ALESSANDRO VIEIRA COMPROMETE-SE COM PAUTAS ESTRATÉGICAS DA CONSTRUÇÃO 

Em um encontro estratégico realizado na última quarta-feira, a diretoria da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP) reuniu-se com o senador Alessandro Vieira para discutir pautas fundamentais para o setor da construção civil. O encontro contou com a presença do presidente da ASEOPP, Luciano Franco Barreto, e toda a diretoria executiva da entidade.

Durante a reunião, foram apresentadas duas demandas prioritárias ao parlamentar. A primeira refere-se à necessidade de derrubada do Veto nº 46/2023, que impacta diretamente o PL 3954/2023, especificamente no que tange ao modo de disputa em licitações com valores superiores a R$ 1,5 milhão. “É fundamental que o modo fechado seja mantido para garantir a execução adequada das obras públicas”, destacou o presidente Luciano Barreto.

A segunda pauta abordou a crescente preocupação com a escassez de mão de obra qualificada no setor. O vice-presidente de Relações Trabalhistas, Geraldo Majela, enfatizou a urgência de medidas para fomentar a formação profissional na área. “Precisamos de ações concretas para evitar o desaparecimento de profissões essenciais à engenharia”, ressaltou Majela.

O Senador Alessandro Vieira mostrou-se sensível às demandas apresentadas e comprometeu-se a apoiar ambas as pautas, e também reconheceu as dificuldades causadas pela atual modalidade de licitação aberta.

A ASEOPP, como entidade participante do Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção Civil – FNNIC, continua seu trabalho de articulação política em defesa dos interesses do setor da construção civil em Sergipe. O vice-presidente de Obras Públicas, Eduardo Barretto, entregou um ofício detalhando as demandas discutidas e reforçando a importância do apoio parlamentar para o desenvolvimento do setor.

O encontro foi encerrado com um convite ao senador para participar do almoço institucional da ASEOPP, programado para o dia 3 do próximo mês, onde estas e outras pautas poderão ser aprofundadas com todo o setor.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho