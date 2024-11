EM ENCONTRO DA FEDERASE, DELEGADA KATARINA DEFENDE NOVA LEGISLAÇÃO PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS

A deputada federal Delegada Katarina foi uma das palestrantes do 3º Encontro Federase dos Hospitais Filantrópicos, Santas Casas e entidades beneficentes de Sergipe, que ocorreu nesta quarta-feira, 6, no Tribunal de Contas do Estado.

Integrante da Frente Parlamentar em Apoio às Santas Casas do Congresso, a deputada Katarina já destinou mais de R$ 11 milhões para entidades dessa natureza em Sergipe, demonstrando sua preocupação em manter e ampliar o trabalho essencial que elas realizam junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Em sua palestra, a parlamentar falou sobre a atuação na Frente, que reúne deputados e senadores para debater as temáticas pertinentes a essas entidades.

“Discutir o cenário dos hospitais filantrópicas e das Santas Casas é essencial para que possam se concentrar no que fazem de melhor: atender à população e salvar vidas”, ressaltou a deputada Katarina.

As Santas Casas e hospitais filantrópicos dão um suporte importante ao sistema de saúde, sendo responsáveis por 60% das internações de alta complexidade do SUS.

“Por isso, além de ter destinado mais de R$ 11 milhões em emendas, também tenho debatido, através da Frente Parlamentar, legislações específicas que possam desburocratizar o financiamento delas e ampliar seu atendimento à população”, frisou a parlamentar.

Além de ser palestrante no Encontro da Federase, a deputada Katarina também foi homenageada pela Federase com o certificado de “parlamentar amigo da saúde filantrópica”.

“Carregarei esse título com muito orgulho e sei que ele me dará ainda mais motivação para continuar atuando em prol dessas entidades tão importantes para a saúde pública”, comemorou.

A presidente da Federase, Carolina Teixeira, ressaltou o papel importante da parlamentar no cenário da saúde filantrópica. “É um reconhecimento e também um agradecimento àqueles que atuam em prol das instituições filantrópicas, como a deputada Katarina, que tem realizado um trabalho importante em favor dessas entidades”, pontuou.

Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar de Apoio as Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, é constituída por representantes de todas as correntes de opinião política do Congresso Nacional, sendo 202 deputados e 20 senadores, e tem como tem como propósito estimular, defender, proteger interesses sociais e econômicos das entidades e associações que tenham como objetivo a solidariedade humana, social e econômica.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira