EM ENCONTRO DO PSD, A DELEGADA KATARINA REFORÇA A NECESSIDADE DE FORTALECER A PARTICIPAÇÃO FEMININA

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) participou, nos dias 11 e 12 de setembro, do Encontro Nacional do PSD, realizado em Florianópolis (SC).

O evento reuniu governadores, ministros, senadores, deputados federais, prefeitos e lideranças de todo o país para debater os rumos do partido nas eleições de 2026, além de discutir desafios e prioridades políticas nacionais.

Durante o encontro, foram debatidas as novas regras eleitorais, as estratégias para a próxima disputa presidencial e, sobretudo, a ampliação da participação das mulheres na política. Para a deputada Delegada Katarina, a oportunidade de integrar o encontro reforça o papel das mulheres no cenário político nacional.

“O PSD tem demonstrado, de forma muito clara, que a participação das mulheres não é apenas necessária, mas fundamental para o fortalecimento da democracia. O Encontro Nacional foi um espaço de escuta, de diálogo e de compromisso com o futuro do Brasil, e a Carta de Florianópolis traduz essa visão coletiva de construção e equilíbrio político”, afirmou.

Em uma fala contundente, a parlamentar reforçou a necessidade de fortalecer o PSD Mulher nos estados, ampliando as iniciativas de fomento e capacitação feminina, a fim de garantir a ampliação efetiva das mulheres nas eleições e no alcance de mandatos.

“Sabemos que o PSD é um partido pioneiro nesse sentido, mas também reconhecemos que é preciso avançar em ações concretas de acolhimento e capacitação das mulheres ao longo do tempo para que quando se chegue nas convenções, na hora de montar as capas, haja quadros preparados para disputar e ter chances reais de um mandato”, reforçou.

A iniciativa da deputada Katarina entrou para a Carta de Florianópolis, documento aprovado pela bancada federal que reafirma os valores do PSD, como o compromisso com a democracia, a defesa da modernização do sistema político-eleitoral, a valorização do municipalismo e a pauta da transição energética.

“Fiquei extremamente satisfeita por esse tema ter sido acolhido e inserido na nossa carta, porque demonstra que ele não é tratado com negligência, que nosso partido e seus integrantes estão de fato preocupados com o protagonismo feminino. Continuaremos atuando para que ele seja uma realidade na política do nosso país”, destacou.

O texto também consolidou a posição do partido de lançar candidatura própria à Presidência da República em 2026, descartando apoio à reeleição do presidente Lula. Os governadores Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS) surgem como os principais nomes cotados para encabeçar a disputa presidencial pelo PSD.

A programação contou com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e André de Paula (Pesca e Aquicultura), dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Júnior (Paraná) e Raquel Lyra (Pernambuco), além de parlamentares e prefeitos de várias regiões do Brasil.

A próxima edição do encontro nacional será realizada em Pernambuco, sob a organização da governadora Raquel Lyra.

Por: Ascom