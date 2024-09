Em entrevista à TV, Candisse de Lula se mostra a mais preparada

Em entrevista à TV Sergipe, Candisse de Lula se mostra a candidata mais preparada para a prefeitura de Aracaju

A candidata a prefeita de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Candisse de Lula, foi a entrevistada desta sexta-feira, 20, na rodada de entrevistas da TV Sergipe com os candidatos à prefeitura da capital sergipana, no “SE TV 2ª Edição”, apresentado por Lyderwan Santos. Durante a conversa, Candisse ressaltou suas experiências pessoais e profissionais até chegar à política, fez críticas à atual gestão e destacou suas principais propostas para o futuro da cidade, como a implementação do programa Tarifa Zero no transporte público e medidas de proteção cultural e ambiental do município.

Confira os principais destaques da entrevista de Candisse de Lula à TV Sergipe.

Tarifa Zero e falta de transparência da atual gestão

Questionada sobre as soluções para mobilidade urbana, Candisse reafirmou seu compromisso com a Tarifa Zero, garantindo ônibus gratuitos para a população de Aracaju. “O Tarifa Zero é totalmente viável e representa uma pequena fração do orçamento público municipal, cerca de 2% a 3%, ou aproximadamente R$ 80 milhões. Já é uma realidade em mais de 100 cidades brasileiras, principalmente em gestões petistas, como Maricá-RJ. Não é um sonho, é uma possibilidade concreta e possível, que beneficiará milhares de aracajuanos e aracajuanas”, afirmou a candidata. Ela também criticou a atual gestão pela má administração dos recursos. “O problema não é falta de dinheiro, é como ele está sendo mal gerido, com muitas suspeitas de corrupção envolvendo contratos e terrenos. Precisamos de responsabilidade com o uso do dinheiro público”, reforçou.

Questões ambientais

Em relação ao Meio Ambiente, a candidata de Lula chamou atenção para a necessidade urgente de atualizar o Plano Diretor de Aracaju, que está desatualizado há 20 anos. “Aracaju cresceu, mas o planejamento ficou para trás. O resultado é um crescimento desordenado que prejudica tanto a qualidade de vida dos moradores quanto o meio ambiente”, alertou. Ela propôs a criação de complexos ambientais, parques e corredores verdes para garantir uma melhor qualidade de vida à população e promover o turismo ecológico. “Queremos preservar nossas áreas ambientais, como as mangabeiras, e criar espaços que sejam verdadeiros patrimônios naturais da cidade. Isso só se faz com vontade política e competência” destacou.

Revitalização do Centro e o Turismo na capital

Candisse também destacou a revitalização do centro de Aracaju como prioridade em seu plano de governo. A petista mencionou sua ligação pessoal com a região e a importância de resgatar “o pulso do coração da cidade, que é o Centro comercial”. “Eu conheço o Centro como a palma da minha mão, e sempre sonhei com um lugar mais arborizado, com ruas voltadas para o turismo, que valorizassem nossas praças e calçadões. Podemos transformar o centro em um ponto turístico vivo, com cultura, lazer e comércio. Mas isso depende de uma gestão que conheça a cidade e tenha amor por ela, e é isso que eu trago”, garantiu.

Legado do PT na Saúde de Aracaju

Na saúde, Candisse lembrou que muitos dos avanços nesse setor foram implementados durante gestões petistas, como a criação do SAMU e a construção de clínicas municipais. “Foi na gestão do PT que o SAMU surgiu, e hoje ele é referência em qualidade. As unidades de pronto atendimento, como o Nestor Piva e o Fernando Franco, foram criadas por nós. Aracaju precisa de um governo comprometido com a saúde pública, e eu estou pronta para fazer isso acontecer novamente”, afirmou.

“Eu me preparei para este momento. Sei dos caminhos e soluções para os desafios de Aracaju. Estou pronta para servir ao povo aracajuano com seriedade e competência. Vamos construir uma Aracaju mais justa, mais humana e com soluções que atendam às necessidades de todos”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Mavi Retrata/Assessoria de Comunicação