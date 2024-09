Em entrevista, Candisse de Lula denuncia intimidação policial

Na manhã desta sexta-feira, 20, a candidata à prefeita de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse, participou de sabatina promovida pelos radialistas Fabiana Ferrari e Paulo Sousa, no programa “Jornal da Manhã JP”, transmitida pela rádio Jovem Pan Aracaju FM 88,7. A candidata de Lula dialogou com a população aracajuana sobre as suas propostas do plano de governo “Aracaju na Medida Certa”, o andamento de sua campanha nos quatro campos do município e sobre o terrível ocorrido na tarde de ontem, envolvendo a Polícia Militar em ato pacífico do PT nas ruas de Aracaju.

Confira agora o resumo da entrevista de Candisse de Lula ao programa “Jornal da Manhã” da Jovem Pan.

Ações da Polícia Militar de Aracaju em ato do PT

A candidata de Lula fez questão de voltar a denunciar a ação policial que aconteceu durante um ato pacífico de panfletagem do PT que ocorreu no dia de ontem, 19 de setembro, que resultou na intimidação da Polícia Militar sobre a militância e apoiadores, com armas em punho ao sair dos carros. Segundo Candisse, o evento, que acontecia “de forma organizada, pacífica e com registro oficial no TRE”, foi interrompido sob a justificativa de “perturbação do sossego”. “Por que a Polícia Militar? Por que essa intervenção? Outras candidaturas fazem mobilizações semelhantes todos os dias no mesmo local e nada é feito. Isso é, no mínimo, suspeito”, questionou Candisse.

“A abordagem policial tem um claro viés político e visa enfraquecer a campanha do PT, que cresce nas ruas. Eu sei que o partido dos trabalhadores está tendo uma adesão popular, e sei que é a vontade do povo que está aparecendo. Por que ninguém faz nada quanto ao derrame de dinheiro das campanhas adversárias, que estão cada vez mais visíveis? Eles não estão conseguindo esconder mais e isso precisa ser investigado”, denunciou a candidata de Lula.

A entrada de Candisse na política

Questionada sobre encarar esse imenso desafio, a candidata de Lula explicou que sua decisão de se inserir na política, diretamente em uma eleição municipal pelo PT, foi impulsionada por sua longa trajetória como repórter de rua em Aracaju, onde, durante quase duas décadas, esteve em contato direto com as dores e demandas da população. “Eu dava visibilidade a um problema que se tornaria invisível ao poder público se a gente não estivesse ali de mãos dadas com a população”, relembrou. No entanto, a frustração de ver as denúncias sem resultados concretos a levou a buscar um caminho diferente. “O microfone denuncia, mas ele nem sempre resolve. É a política que transforma a vida das pessoas”, destacou.

Propostas do plano de governo

“Vamos zerar as filas de espera da saúde, que é um problema gravíssimo da gestão atual. Além disso, faremos com que todas as nossas crianças e jovens estejam em creches e escolas nos primeiros 180 dias de gestão. Nosso carro-chefe, o Tarifa Zero, garantirá passagens gratuitas de ônibus a todos os trabalhadores e trabalhadoras aracajuanos. Outro ponto crucial é o da revisão do Plano Diretor, que não ocorre há mais de 20 anos, para que nossa cidade possa crescer e andar de maneira ordenada novamente. Vamos trazer mudanças de verdade para Aracaju. Já fizemos antes e vamos fazer de novo. Nossa missão é trazer o povo de volta ao comando da prefeitura, então, vote 13, vote Candisse de Lula”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/ Assessoria de Comunicação