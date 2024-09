Candisse de Lula fala sobre reta final da campanha, Tarifa Zero e apoio de Márcio Macedo

Na manhã desta segunda-feira, 30, a candidata à prefeita de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse de Lula, foi entrevistada pelo radialista Narcizo Machado durante o programa “Jornal da Fan”, transmitido pela Fan FM 99,7. A candidata de Lula na capital sergipana falou sobre a reta final de sua campanha, o apoio do ministro Márcio Macêdo, além de eixos de seu plano de governo “Aracaju na Medida Certa” a todos os ouvintes. Confira os detalhes da entrevista de Candisse de Lula ao programa “De Bem com a Vida” a seguir.

Márcio Macêdo e o apoio do PT à sua candidatura

Ainda na entrevista, Candisse de Lula destacou a participação do ministro Márcio Macêdo na última carreata “Aracaju na Medida Certa” na Zona Norte, ressaltando a unidade e força do Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo Candisse, “o PT é um partido de chegada, e a aliança mais importante é com o povo aracajuano”. Assim, ele comentou que adversários tentam enfraquecer sua campanha, mas “a união e o compromisso com as políticas do partido seguem firmes”, agora lideradas por duas mulheres. “Agradeço ao ministro Márcio Macedo por estar ao nosso lado nessa jornada. O PT é um partido de chegada, e nossa única aliança é com o povo de Aracaju. Estamos prontos para trazer nossa primavera de volta, com muito amor e compromisso com a nossa gente,” afirmou Candisse

“A Tarifa Zero não é enganação”, aponta Candisse

Candisse de Lula reforçou que a proposta da Tarifa Zero não é uma enganação, mas uma “tentativa de seus adversários de esconder a verdade da população de Aracaju”. Segundo a petista, cidades como Aracaju têm plenas condições de implementar o transporte público gratuito, seguindo o exemplo de Maricá-RJ, onde a iniciativa começou em uma gestão do PT. “Enganação é o poder público não trazer essa opção para a população. O transporte público gratuito é possível, e esse investimento, que será de no máximo 3% do orçamento público, é uma proposta com a cara do PT. Traremos um transporte de qualidade e que seja seguro para nossa população, principalmente para as mulheres. Queremos que Aracaju se beneficie dessa política que já provou ser eficaz em outras cidades,” declarou Candisse.

Reta final de campanha

Durante a entrevista, a candidata de Lula destacou o crescimento expressivo de sua candidatura e da chapa petista em Aracaju, enfatizando que sua campanha vem conquistando cada vez mais apoio popular. Segundo Candisse, a lembrança dos bons tempos do PT fizeram com que o povo aracajuano abraçasse ainda mais sua candidatura. “As verdadeiras pesquisas são o ‘Data Povo’. Aracaju se posicionou e quer o 13, e nossa candidatura é clara: defendemos o governo do presidente Lula. Não há meio-termo. As outras candidaturas são bolsonaristas, enquanto a nossa representa o lado do povo, o lado de Lula. Isso é o que faz nossa campanha crescer com tanto apoio e alegria,” concluiu Candisse.

Fonte e foto assessoria