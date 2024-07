Candisse ressalta importância da participação popular para transformar Aracaju

Nesta sexta-feira, 5, a pré-candidata à prefeitura de Aracaju, Candisse (PT), participou do programa de rádio Contraponto, transmitido pela Aperipê FM e apresentado por Eraldo Souza e Alex de Carvalho. Durante a entrevista, Candisse destacou o trabalho de sua pré-campanha, baseada na “escuta ativa, devolução do poder à população e construção de um governo forte que promoverá mudanças em Aracaju”. “A voz do povo está sendo colocada em destaque e sendo ouvida por nós do PT”, disse.

A petista mencionou a importância de encontrar “soluções na medida certa para o povo de Aracaju”, além de contar com o apoio da militância e dos líderes do partido nesse momento. “A pré-candidatura não é somente minha, é do PT. Aqui, há um processo democrático que envolve debates e consenso”, citou Candisse.

Perguntada sobre as convergências entre partidos aliados na entrevista, Candisse fez questão de exaltar a busca pela mudança em Aracaju, com a necessidade de união da esquerda para enfrentar os “reais adversários”. “Um momento de mudança é sempre muito delicado e requer muita coragem, garra e determinação. E é isso que a gente está trazendo para a população: essa motivação, porque a nossa pré-candidatura representa isso.”, declarou.

Ao final da conversa, Candisse reiterou que a construção de um projeto político deve sempre “ser baseada nas necessidades da população.” “Bato nessa tecla: soluções na medida certa para as demandas do povo. Os diálogos estão acontecendo e tenho esperança de que, nesta eleição de 2024, consigamos fazer uma composição de esquerda que tanto as aracajuanas e aracajuanos pedem”, finalizou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/