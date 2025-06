EM ENTREVISTA, MINISTRO MÁRCIO MACEDO FALOU SOBRE A RETOMADA DA FAFEN, OBRAS DA BR 101 E RECURSOS PARA A UFS

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, concedeu entrevista, nesta sexta-feira, 6, à TV Sergipe, e abordou diversos temas de interesse do Estado. A retomada da operação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) pela Petrobras em Sergipe, as obras de duplicação da BR 101 no Estado e a recomposição orçamentária da Universidade Federal de Sergipe (UFS) pelo Ministério da Educação foram abordados pelo ministro. Considerado uma espécie de “embaixador” dos sergipanos no governo federal, o ministro tem tido reconhecida atuação em prol da destinação de recursos para o Estado e na resolução de demandas relacionadas a Sergipe.

Ao tratar da retomada da Fafen, o ministro defendeu o papel do governo num setor tão estratégico como fertilizantes. A Petrobras informou, na semana passada, que assinou acordo para reassumir a fábrica de fertilizantes em Sergipe, atualmente Unigel, que estava parada desde 2023 por dificuldades financeiras da empresa. A unidade estava arrendada à iniciativa privada desde 2020, mas, com o acordo, voltará a ser administrada totalmente pela Petrobras, que irá recolocá-la em funcionamento.

“A decisão de retomada da Fafen, em Sergipe, foi uma decisão do presidente Lula. Ele determinou ao ministro da Minas Energias e à presidenta da Petrobras que retomassem o controle e a operação da Fafen aqui no estado. É um setor muito estratégico. É óbvio que muita gente ajudou, o governo do estado, a bancada federal, e eu estava lá todos os dias cuidando dessa pauta porque é fundamental para Sergipe, essa cadeia produtiva que envolve petróleo, gás e fertilizantes é fundamental porque move com a economia do Estado, desde o comércio ao emprego direto, 550 empregos ao longo do processo. Com operação plena, a Fafen fatura R$ 1 bilhão por ano e gera mais de R$ 80 milhões em impostos por ano”, afirmou.

Obras da BR 101

O ministro também atualizou as informações sobre as obras de duplicação da BR 101. “O Eixo Norte até Alagoas, segundo as informações do Ministério dos Transportes, será concluído em dezembro de 2025. O Eixo Sul até a divisa com a Bahia, está previsto para iniciar no primeiro trimestre do próximo ano. Então, se ocorrer tudo bem, se não tiver nenhuma falha, a ideia é seguir este planejamento”, disse.

Recomposição orçamentária da UFS

Ainda na entrevista, Márcio Macedo explicou como está sendo o processo de recomposição dos recursos para a UFS. ”É preciso fazer uma comparação, senão a gente não tem a realidade objetiva. Nos seis anos dos governos anteriores, as universidades federais e os institutos federais foram estrangulados. O processo de transferência de recursos e de orçamento foi completamente desmontado. O presidente Lula retomou a política educacional de incentivo às universidades e aos institutos federais. No ano de 2023, foram investidos R$ 1,7 bilhão nas universidades federais. Em 2024, R$ 747,3 milhões. Em 2025, houve uma mudança no modelo de repasse, o que já foi corrigido. E tinha um déficit de 300 milhões em relação a esse primeiro trimestre. Então, na semana passada, o MEC anunciou, em reunião com os reitores, na qual eu estava presente, R$ 400 milhões para as universidades. É um recurso que está chegando na conta das universidades, inclusive na UFS, neste começo de mês”, afirmou.

Com informações da assessoria