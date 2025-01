EM ENTREVISTA NA RÁDIO, DEPUTADO JEFERSON ANDRADE REFORÇA PARCERIA COM O VEREADOR FLÁVIO BRASIL

Nesta terça-feira (28), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), concedeu uma entrevista ao radialista Nasciso Machado, durante o Jornal da Fan, na Rádio Fan FM, e falou sobre sua parceria com o vereador por Estância, Flávio Brasil (PSD).

O deputado enalteceu sua amizade de longa data com o parlamentar de Estância e demonstrou gratidão pelo apoio que recebeu de Flávio nas eleições de 2022, assim como ele retribuiu ao vereador no pleito deste ano.

“Flávio é um grande amigo, minha relação com ele é de longa data já que são anos de amizade. Vencemos a eleição passada em Estância, acredito que dei uma grande contribuição para sua reeleição. Sei que ele tem um futuro muito promissor e vamos trabalhar para lançar seu nome para prefeito da cidade”, projetou Jeferson.

Flávio Brasil é filho do ex-prefeito de Estância, Zé Nelson, e irmão do ex-vereador Zé Magno. No pleito de 2020 se elegeu o vereador mais votado de Estância. Agora, ele está em seu segundo mandato de parlamentar pela Cidade Jardim, já que foi reeleito em outubro de 2024, com 1.126 votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Foto: Divulgação