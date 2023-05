Em evento que simula Assembleia da ONU, Laércio destaca a participação dos jovens nos debates globais

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) participou na manhã desta segunda-feira, 29, no Teatro Atheneu, em Aracaju, da solenidade de encerramento da edição de 2023 do Atheneu ONU, a maior simulação de uma Assembleia Geral das Nações Unidas no Brasil e na América Latina. O evento reuniu estudantes, professores, membros do Poder Público e autoridades para debater temas globais e nacionais.

O Atheneu ONU teve início no dia 26 de maio com a presença de autoridades do Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo, alunos representando chefes de estado e o corpo diplomático. No dia 27, houve a simulação de comitês (COP 28, Unicef, UniC, ACNUR e Metrópoles), com cerca de 30 alunos em cada sala do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, representando diferentes séries e escolas.

Para Laércio, o evento é uma demonstração de que os jovens têm bons propósitos e podem contribuir para a transformação do mundo. “Esses jovens se reúnem para fazer uma discussão sobre a importância dele na sociedade, sobre temas globais, educação, relações exteriores e de que forma ele pode agregar conhecimento à atual e novas gerações. Foi um evento maravilhoso que trouxe as temáticas nacionais e internacionais para a discussão com os nossos jovens, isso é maravilhoso”, disse Laércio.

Também participaram do evento a secretária da Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri; o Senador da República, Alessandro Vieira; o vereador de Aracaju, Breno Garibaldia; a secretária Especial de Política para as Mulheres, Daniela Garcia; a superintendência da Comunicação do Estado, Martha Mendonça; a ativista social Liga Sobral; a médica de Direitos Humanos e pós-graduada em Habitação e Planejamento Urbano, Letícia Cruz; e a assessora parlamentar e ativista social, Camila Mangueira.

Foto assessoria

Por André Carvalho