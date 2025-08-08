AÇÃO CONJUNTA PRENDE HOMEM CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Uma ação integrada entre a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) resultou na prisão de um homem de 32 anos condenado por estupro de vulnerável. A captura ocorreu na última quarta-feira, 6, no povoado Lagoa do Boi, município de Gararu, e foi divulgada nesta sexta-feira, 8.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2012, em Nossa Senhora da Glória, tendo como vítima uma menina de 11 anos na época. O preso foi condenado pela Justiça pelo crime. Ainda conforme a apuração, o pai do condenado também respondia pelo mesmo processo, mas faleceu em 2018 em decorrência de alcoolismo.

Após a prisão, o homem será submetido à audiência de custódia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

SSP