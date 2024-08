Em Gararu, o Governo do Estado entregou a 52ª obra da Educação

Mais uma reforma, ampliação e climatização de escola da rede estadual de ensino foi entregue pelo Governo do Estado. Nesta sexta-feira, 30, o governador Fábio Mitidieri inaugurou a 52ª obra para a Educação, desta vez, no município de Gararu, antes de se dirigir para mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, no sertão sergipano.

A Escola Estadual Monsenhor Rangel, considerada uma das instituições mais tradicionais do alto sertão, recebeu o investimento de R$ 1.390.936,10 e passou por completa reestruturação para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer. O governador Mitidieri disse que uma das prioridades de seu governo é a educação.

“A última reforma desta escola foi na década de 90 e estamos aqui cumprindo nosso compromisso de ofertar qualidade de ensino a nossos jovens. Mantemos a média de entrega de uma escola nova, reformada, a cada 12 dias, e de uma escola totalmente climatizada a cada seis dias, dentro do programa Sinta o Clima”, contabilizou.

A estudante Bárbara Vitória aprovou a reforma. “A escola está irreconhecível! Estou aqui desde o início da reforma. Quero agradecer por esse benefício”, disse a aluna.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, enfatizou que os padrões de qualidade são mantidos em todo o estado. “Quarta-feira comemoramos a entrega da 51ª obra, em Aracaju, e hoje a 52ª entregue aqui em Gararu, no alto sertão. A mesma estrutura que tem na capital tem em todo o interior do estado. Os investimentos são divididos entre todos os municípios”, detalhou.

Intervenções

A Monsenhor Rangel passou por revisão na cobertura, com substituição de telhamento e madeiramento danificados, instalações elétricas e de novas luminárias LED, instalação de forro PVC em todos os ambientes, execução das instalações hidrossanitárias, substituição de todas as portas em madeira por novas, novos basculantes em alumínio com vidro nos ambientes, substituição do piso cerâmico, execução do piso de alta resistência e pintura geral do prédio. Também houve o aumento de carga elétrica, com a implantação de postes em concreto armado e instalação de transformador para climatização do espaço.

A diretora Albertina Medeiros relembra o estado em que se encontrava a Escola Estadual Monsenhor Rangel. “A reforma tão aguardada foi feita, e todos nós, alunos, professores e comunidade em geral, estamos felizes pela conquista. Havia menos salas de aula, que tinham o piso de cimento queimado e hoje ele é de alta resistência. São salas climatizadas, computadores novos, sala de informática, tudo novo. Estamos gratos!”.

A escola recebeu ainda um laboratório de informática equipado, sala de recursos, biblioteca, sala de professores, ambiente para a coordenação, depósito, despensas de materiais perecíveis e não perecíveis, adequação de ambientes para construção de banheiros feminino, masculino e PCDs, e equipamentos de acessibilidade.

Toda a infraestrutura de serviços, a exemplo da cozinha, cantina e despensas, foi modernizada, além da construção da casa de gás, da casa de lixo e do sistema de combate ao incêndio. “É uma mega estrutura. A escola está muito bem equipada”, reconheceu o secretário municipal de Educação de Gararu, Marcos Silva.

Foto: César de Oliveira