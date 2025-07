General Maynard: deputados prestigiam a edição do Sergipe é Aqui; “Parabéns ao Governo”, disse Jeferson

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD), e demais parlamentares participaram da 53ª edição do programa ‘Sergipe é Aqui’. A caravana organizada pelo Governo do Estado aconteceu nesta sexta-feira (25), no município de General Maynard, e ofereceu à população mais de 160 serviços públicos.

O programa ‘Sergipe é Aqui’ tem como objetivo aproximar o governo da população, levando serviços essenciais diretamente aos municípios. A iniciativa visa descentralizar as ações do governo estadual, promovendo cidadania e facilitando o acesso da população aos serviços públicos.

“Hoje, transferimos simbolicamente a capital de Sergipe para General Maynard. Montamos toda a estrutura necessária para atender a população, com uma média superior a 4 mil atendimentos por edição”, destacou o governador Fábio Mitidieri (PSD).

O governador também enfatizou a boa relação entre os Poderes Executivo e Legislativo, essencial para o êxito do programa. Segundo o gestor, a Assembleia Legislativa tem participado ativamente do programa, com a presença constante de parlamentares nas edições. “A Alese tem um papel fundamental, pois grande parte das ações do governo depende de leis aprovadas na Assembleia. O ‘Sergipe é Aqui’ só acontece porque houve uma aprovação legislativa. Agradeço aos deputados, que sempre atendem às demandas do povo sergipano”, completou o governador.

O presidente da Alese, Jeferson Andrade, também destacou a importância do programa. “Parabéns ao Governo do Estado e ao município de General Maynard, essa terra querida que necessita de investimentos públicos. Diversas obras foram anunciadas com o objetivo de garantir mais qualidade de vida à população”, afirmou.

Presente na ação, o deputado Manuel Marcos (PSD) comemorou a realização do 53ª edição do programa. “Parabenizo o Governo do Estado pela iniciativa. O evento promove cidadania e saúde. Visitei os estandes e vi pessoas realizando exames e cuidando da saúde, o que garante mais qualidade de vida”, afirmou.

O deputado Netinho Guimarães (PL) ressaltou o impacto do programa para o município. “Durante o ‘Sergipe é Aqui’, o dia se torna festivo. A população participa com entusiasmo. Estamos aqui representando a Alese, fiscalizando e apoiando um projeto muito bem estruturado pelo Governo do Estado.”

Já o deputado licenciado Jorginho Araújo (PSD) falou sobre os resultados positivos do programa. “ O governador chega com sua equipe e com representantes do Legislativo, ouvindo a população de perto, identificando demandas e buscando soluções imediatas. Além disso, traz anúncios de obras, ordens de serviço e projetos que impulsionam o desenvolvimento local.”

O deputado estadual Luciano Bispo (PSD) destacou o compromisso do Governo do Estado em alcançar todos os municípios sergipanos. “O governo está de parabéns. Durante o evento, uma série de obras são anunciadas, beneficiando diretamente a população.”

Serviços ofertados

A concentração das atividades ocorreu nas proximidades do Centro de Excelência Professora Maria Conceição Santana. Entre os serviços oferecidos estavam emissão do CIN, certidões de nascimento e casamento, exames médicos e odontológicos, atualização da carteira de vacinação, entrega de mudas, cadastro em programas como Passe Livre e CMais, recadastramento da tarifa rural, orientações jurídicas, entre outros.

O prefeito de General Maynard, Marcones Melo (PSD), celebrou a presença da caravana. “São mais de 160 serviços ofertados pelo Governo do Estado. Isso evita que nossa população precise se deslocar até a capital. Hoje, a capital é General Maynard. Estamos muito felizes, principalmente pelas obras que foram anunciadas. É um dia de festa”, declarou.

Participação popular

A população de General Maynard marcou presença no evento. O locutor Jonas Santos aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde. “Medi a pressão e verifiquei a glicemia. Estou muito feliz por realizar esses exames em um único local, sem precisar ir a Aracaju”, afirmou.

A dona de casa Élida Santos também participou das atividades, com foco na saúde bucal. “ Aprendi a escovar os dentes corretamente e recebi encaminhamento para acompanhamento na Unidade Básica de Saúde. Foi muito proveitoso”, relatou.

Por Junior Matos – Foto: Joel Luiz